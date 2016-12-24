Hakan Çalhanoğlu'nun Forması 1000 Euro'ya Satıldı

Almanya'nın Duisburg kentinin köklü Türk Kulübü olan FSV Duisburg'un 23 Aralık Cuma akşamı düzenlediği geleneksel Aile Balosu'na yoğun katılım olurken, baloda sporcu - taraftar kaynaşması da yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN FORMASINA BİN EURO

Baloda düzenlenen farklı çekiliş ve tombala ile kulübe gelir elde edilirken, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun imzalı forması da gelir amaçlı açık artırmaya sunuldu. Milli oyuncunun formasını, iş adamı İlkay Arık bin Euro karşılığında satın alarak, kulübe maddi katkı sağladı. Daha sonra süper ligin dört büyük kulübü olan Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın formaları da, aynı amaçla satışa sunuldu.