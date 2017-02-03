Hakan Çalhanoğlu'nun 4 Ay Futboldan Men Edilmesi

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili kararı kabul edip önüne bakacağını bildirdi.



Sosyal paylaşım hesaplarından açıklama yapan milli futbolcu, hem Alman ekibi hem de milli takımda forma giyemeyeceğini belirterek ceza sebebini şöyle anlattı:



"2011'de, 17 yaşında iken Trabzonspor ile 01.07.2012'den itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamam ve ardından o dönemde oynadığım takımım Karlsruhe ile bir sözleşme daha imzalamam. Maalesef bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler."



Trabzonspor ile arasında transfer kurallarına aykırı koşullar olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor'un da FIFA'nın çeşitli transfer kurallarına aykırı davrandığı her iki kararda tespit edilmesine rağmen cezalandırılan ben oldum." ifadelerini kullandı.



O dönemde yaşının küçük olduğunun altını çizen Hakan, "Reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu kararı kabul edip önüne bakacağını dile getiren milli futbolcu, "Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceğim. Kulübüm, milli takım ve tabii ki taraftarlarım için sahada son gaz performans sergileyeceğim." şeklinde görüşlerini aktardı.