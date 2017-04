Hakan Çalhanoğlu'ndan Transfer Açıklaması!

FIFA tarafından cezanın açıklandığı günü bir daha unutamayacağını söyleyen milli oyuncu, "Takım otobüsüyle Köln Havaalanı'na gidiyorduk. Oradan da Hamburg'a geçecektik. Yanımda Bellarabi oturuyordu. Kulağımda kulaklık vardı. Bellarabi bana hocamız Schmidt ile direktör Schade'nin konuştuğunu gösterdi. İçimde kötü bir his vardı. Sonra Schmidt geldi ve bana kötü haberi verdi. Herkes havaalanından maça gitti, ben ise taksiyle geri döndüm" dedi.



KARARI NASIL KARŞILADI?



Bu kararının canını acıttığını itiraf eden Çalhanoğlu, "İlk başta kabul edemedim. Bugün bile anlamakta güçlük çekiyorum. Bu hata yapıldığında küçüktüm ve cezayı şu anki kulübüm Leverkusen çekiyor. Başka ne olurdu bilemiyorum ama bir yolu olmalıydı. Daha sonra bizim takımın psikologu ile konuştum ve ondan yardım aldım. Bana konuşmalarım ve hatta idmanlarda yapacaklarımla takıma yardımcı olabileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.



"CEZADAN SONRA BABAMLA..."



Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile sözleşme imzalamasında babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun rolü büyüktü. Hakan'a onunla olan ilişkisi de soruldu:



"Başlarda çok zordu ama zaman geçtikçe benim sadece iyiliğimi istediğini anladım. 100 bin Euro'nun benim geleceğim için önemli olduğu düşünmüş. Büyük bir hata yaptığını kabul ediyor. Ben de bu hatadan ders çıkardım ve artık bütün sözleşmelerimi kendim okuyorum."



"TRİBÜNDEN İZLEMEK B.KTAN"



Çalhanoğlu ceza aldığı dönemde günlük yaşamında neler değiştiği ve maçlara neden sadece iki kez geldiği sorusunu cevapladı.



Çok başka bir hayat yaşamaya başladığını ifade eden 23 yaşındaki oyuncu, "Ailem ve arkadaşlarıma daha fazla zaman geçirdim. Bu oldukça iyi. Ama öte yandan oynamayı, taraftarların tezahüratlarını, stadyumdaki atmosferi özledim. hafta içi idman yapıyorum ama hafta sonu maçta yokum. Bu beni zorladı. Stadyuma sadece 2 kez gitmek belki iyi bir şey değil. Ama doğruyu söylemek gerekirse tribünden izlemek b.ktan bir şey. Maçı izliyor ama yardımcı olamıyorsunuz" diye konuştu.



TAYFUN KORKUT SÖZLERİ



Tayfun Korkut'un gelişiyle birlikte daha çok topla çalışmalara ağırlık verdiğini söyleyen Hakan, "O bana her zaman yardımcı oluyor. Birkaç gün önce benim adanmışlığımı takdir ettiğini açıkladı. Onunla bir süredir tanışıyorduk zaten. Beni Hoffenheim altyapısına transfer etmek istemişti" ifadelerini kullandı.



"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA SCHMIDT"



Eski teknik direktörü Roger Schmidt'e övgüler yağdıran Hakan, çalıştığı en iyi teknik adam olarak onu gösterdi: "Roger benim için her zaman çok özel olacak. Çalıştığım en iyi teknik adam. Leverkusen'e onunla geldi, ona çok şey borçluyum. İdmanlardan sonra benimle sürekli konuşurdu. Hala bile sık sık görüşüyoruz. Umarım gelecekte yine birlikte çalışabiliriz" dedi.



TRANSFER AÇIKLAMASI



Son olarak transferi hakkında da konuşan Çalhanoğlu, "Bir daha Leverkusen adına oynayacak mısın?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Oynayacağım. Şu anda başka takımların ilgisi var ama resmi bir teklif yok. Eğer Leverkusen bana o güveni verirse geleceğim burada olur." (Ajansspor)