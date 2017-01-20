Hakan Çalhanoğlu'na Dev Talip!

Bayer Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için Chelsea harekete geçti. Maviler, 10 numara pozisyonuna düşündüğü 22 yaşındaki milli futbolcumuz için 15 milyon Pound (70.695.000 TL) bonservis bedeli ödemeye hazır.

İngiltere Premier Ligi'nde lider durumda olan Chelsea, kadrosunu daha da güçlendirmek adına transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre Chelsea, Almanya'da Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

Oscar'ı Çin'e satan Maviler'in, 10 numara pozisyonunda yakın geleceğin en büyük yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu almak için harekete geçtiği bildirildi. İngilizler'in, oyun stili sebebiyle, 'Türk Mesut Özil' lakabını taktığı Hakan için Londra temsilcisinin teknik direktörü Antonio Conte'nin de ısrarcı olduğu belirtildi.

SEZON SONU BİTEBİLİR

Leverkusen'in, 2014 yılında Hamburg'dan 12 milyon Pound'a (56.556.000 TL) transfer ettiği başarılı futbolcu için 15 milyon Pound'un (70.695.000 TL) gözden çıkarıldığı ifade edildi. Alman temsilcisinin, 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Hakan'ı ara transfer döneminde satmak istemediği, bu yüzden transferin sezon sonunda bitme ihtimalinin daha yüksek olduğu konuşuluyor.

Kaynak: Fanatik