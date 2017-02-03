Hakan Çalhanoğlu: "Cezam Bitince Daha Güçlü Geri Döneceğim"

Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA'nın kendisine verdiği 4 ay men cezasını kabul edip önüne bakacağını söyleyerek, "Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceğim. Kulübüm, milli takım ve tabi ki taraftarlarım için sahada son gaz performans sergileyeceğim" dedi.



Bayern Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, FIFA tarafından aldığı 4 aylık futboldan men cezası hakkında sosyal medya hesabından şunları paylaştı:



"Herkese merhaba... Duymuş olduğunuz gibi dün CAS'ın kararı açıklandı ve böylece FIFA'nın önceden verdiği 4 aylık futboldan men cezası onaylandı. Böylece maalesef sezon sonuna kadar ne takımım Bayer Leverkusen için ne de Türk Milli Takımı için sahalara çıkamayacağım. Bu durumdan çok üzgünüm. Ceza sebebinin izahı şöyle: 2011'de, 17 yaşında iken Trabzonspor ile 01.07.2012'den itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamam ve ardından o dönemde oynadığım takımım Karlsruher SC ile bir sözleşme daha imzalamam. Karlsruher SC'nin benimle olan sözleşmesini uzatma opsiyonu vardı.



Ama ben şundan emindim ki, sadece KSC sözleşmesi uzatılmadığı taktirde Trabzonspor ile sözleşmem geçerli olacaktı veya iki takım birlikte bir transfer üzerine karar alacaktı.



Maalesef bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler. Trabzonspor ile aramda olan sözleşme transfer kurallarına aykırı koşullar ve şartlar altında gerçekleştiği ve dolayısıyla Trabzonspor'un da FIFA'nın çeşitli transfer kurallarına aykırı davrandığı her iki kararda tespit edildiğine rağmen cezalandırılan ben oldum.



Bu yüzden, benim bu koşullar altında, altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum.



Yine de bu kararı kabul edip önüme bakacağım. Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceğim. Kulübüm, milli takım ve tabi ki taraftarlarım için sahada son gaz performans sergileyeceğim." - İSTANBUL