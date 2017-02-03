Hakan Çalhanoğlu: "Bu Durumdan Çok Üzgünüm"

"Ben şundan emindim ki, sadece Karlsruher sözleşmesi uzatılmadığı taktirde Trabzonspor ile sözleşmem geçerli olacaktı veya iki takım birlikte bir transfer üzerine karar alacaktı"



"Bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler"



"Böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum"



"Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceğim"



İSTANBUL,



Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 ay futboldan men ve Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verilen Hakan Çalhanoğlu, "Böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.



Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden, Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men ve Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesi ile son bulan davanın ardından açıklama geldi. Çalhanoğlu'nun Insagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Herkese merhaba, duymuş olduğunuz gibi ün CAS'ın kararı açıklandı ve böylece FIFA'nın önceden verdiği 4 aylık futboldan men cezası onaylandı. Böylece maalesef sezon sonuna kadar ne takımım Bayer Leverkusen için ne de Türk Milli Takımı için sahalara çıkamayacağım. Bu durumdan çok üzgünüm.



Ceza sebebinin izahı şöyle: 2011'de, 17 yaşında iken Trabzonspor ile 1.7.2012'den itibaren geçerli olacak bir sözleşme imzalamam ve ardından o dönemde oynadığım takımım Karlsruher SC ile bir sözleşme daha imzalamam. Karlsruher SC'nin benimle olan sözleşmesini uzatma opsiyonu vardı. Ama ben şundan emindim ki, sadece KSC sözleşmesi uzatılmadığı taktirde Trabzonspor ile sözleşmem geçerli olacaktı veya iki takım birlikte bir transfer üzerine karar alacaktı.



Maalesef bu durumu FIFA ve CAS değişik değerlendirip beni sahalardan men ettiler. Trabzonspor ile aramda olan sözleşme transfer kurallarına aykırı koşullar ve şartlar altında gerçekleştiği ve dolayısıyla Trabzonspor'unda FIFA'nın çeşitli transfer kurallarına aykırı davrandığı her iki kararda tespit edildiğine rağmen cezalandırılan ben oldum.



Bu yüzden, benim bu koşullar altında, altı yıl evvel olan bir olay yüzünden, reşit olmadığım bir yaşta, böyle uzun bir dönem için mesleğimi ve tutkumu yaşayamamamı, futbol oynayamamamı anlamakta güçlük çekiyorum.



Yine de bu kararı kabul edip önüme bakacağım.



Eminim ki, ceza süresi bittikten sonra daha güçlü geri döneceğim. Kulübüm, Milli Takim ve tabi ki taraftarlarım için sahada son gaz performans sergileyeceğim."



