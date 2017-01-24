Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema atölyesi, Tiyatro Karakutu'da başlıyor.
Edebiyatseverler, sinemaya ilgi duyanlar, edebiyat veya sinema alanlarında yazmak ve düşünmek isteyenler için açılacak atölye 8 hafta sürelidir.
Atölyenin Konu Başlıkları
-Anlatının temel ilkeleri, dramatik yapı örnekleri, farklı anlatıcı türleri ve yazım teknikleri.
-Klasik, modern, postmodern dönemler.
-Fantastik, büyülü gerçekçilik, gerçeküstücülük, gotik, polisiye, bilimkurgu, distopya, kirli gerçekçilik türleri, ortak noktaları, farkları ve alt türleri.
-Roman, öykü, film dili ayrımı.
-Mitolojiden gelen anlatı kalıpları, sinemada klasik hikaye yapısı ve karşıtı yaklaşımlar. Sinema tarihi ve korku-gerilim sineması.
*Yazma çalışmalarının da yapılacağı atölye 24 Ocak tarihinde başlayacak, eğitim Hakan Bıçakcı tarafından verilecektir.
*Atölye çalışması Salı akşamları saat 19.30-21.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema
Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema atölyesi, Tiyatro Karakutu'da başlıyor.
Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema atölyesi, Tiyatro Karakutu'da başlıyor.