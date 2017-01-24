Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema

Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema atölyesi, Tiyatro Karakutu'da başlıyor.

Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema

Hakan Bıçakcı ile Edebiyat-Sinema atölyesi, Tiyatro Karakutu'da başlıyor.

Edebiyatseverler, sinemaya ilgi duyanlar, edebiyat veya sinema alanlarında yazmak ve düşünmek isteyenler için açılacak atölye 8 hafta sürelidir. 

Atölyenin Konu Başlıkları

-Anlatının temel ilkeleri, dramatik yapı örnekleri, farklı anlatıcı türleri ve yazım teknikleri. 

-Klasik, modern, postmodern dönemler.

-Fantastik, büyülü gerçekçilik, gerçeküstücülük, gotik, polisiye, bilimkurgu, distopya, kirli gerçekçilik türleri, ortak noktaları, farkları ve alt türleri. 

-Roman, öykü, film dili ayrımı. 

-Mitolojiden gelen anlatı kalıpları, sinemada klasik hikaye yapısı ve  karşıtı yaklaşımlar. Sinema tarihi ve korku-gerilim sineması.  

*Yazma çalışmalarının da yapılacağı atölye 24 Ocak tarihinde başlayacak, eğitim Hakan Bıçakcı tarafından verilecektir.

*Atölye çalışması Salı akşamları saat 19.30-21.30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kaynak: Etkinlik.io

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