Hakan Balta'ya Süper Lig'den Sürpriz Talip

Yeni sezonda aynı Başakşehir gibi zirve yarışında söz sahibi olmak isteyen Osmanlıspor, şimdiden kolları sıvadı.

Hakan Balta'ya Süper Lig'den Sürpriz Talip

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iddialı bir takım kurmak isteyen Mor-Sarılılar, Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Hakan Balta'ya kancayı taktı.

Sarı-Kırmızılı takımla 1 yıl daha Sözleşmesi bulunan, ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan 34 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüşen Hamzaoğlu'nun eski öğrencisiyle söz kestiği belirlendi.

Hakan bu sezon Süper Lig'de 20 maçta forma giydi.

(Fanatik)


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