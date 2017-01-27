Sevilen müzisyen Hakan Badik, Kılçık Mekan sahnesinde sizlerle...



"Çocukluk yıllarında armoni ve solfej eğitimleri aldı. Süreç içerisinde org, melodika ve mandolin çaldı. Dokuz yaşına geldiğinde ana enstrumanı olan gitar ile tanıştı ve ok sekiz yaşına kadar gitar çaldı. Gitar üzerine Modern Müzik Akademisinde eğitimler aldı. 2011 yılında IleLicinio Montefusco'nun öğrencisi Yusuf Uğurer ile tanıştı ve Yusuf Uğurer'den profesyonel olarak şan dersleri almaya başladı. Şan eğitimini 2016 yılında tamamladı. Eğitimi sürerken iki klip yayınladı ve birçok konser verdi. Şu anda üçüncü ancak ilk resmi single şarkısının kayıtlarına ve blues, rock, Klasik rock türlerinde en bilinen şarkılara ağırlık verdiği canlı performanslarına devam etmektedir."