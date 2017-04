Hakan Aydoğdu Yeniden Tiad Başkanı Seçildi

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TİAD) başkanı yeniden Hakan Aydoğdu oldu. Tezmaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü olan Hakan Aydoğdu, TİAD Başkanı olarak sektöre hizmet etmeye devam edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.



Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD)'ın, 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Hakan Aydoğdu yeniden başkan seçildi. Tezmaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, derneğin 20'inci döneminde TİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve devam edecek. Aydoğdu, takım tezgahları sektörünün tek sivil toplum kuruluşu olan TİAD'a Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet edecek olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.



Yönetim kurulu belirlendi



Hakan Aydoğdu'nun listesinde yer alan; Ak Makina San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Murat Akyüz, Nikken Kesici Takımlar Sanayi ve Uluslararası Tic. A.Ş. Genel Müdürü Dr. Müh. Ayhan Etyemez, Spinner Takım Tezgahları San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Ali Avcı, Amada Turkey Makina Teknoloji Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Gürcan Karımca, Tekyaz Teknolojik Yazılımlar ve Mak. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Erten, Han Elektronik ve Mekanik San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfi Demirel yeniden TİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 20. Dönemde, TİAD Denetim Kurulu'na Perpa Makina Endüstri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Melih Akgün, Bystronic Lazer ve Su Işınları Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Mustafa Kızılcık ve Bimaksan CNC Takım Tezgahları San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Muhlis Köksal seçildi.



Haysiyet divanı ve hakem heyeti



TİAD Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti'ne ise; Mega Danışmanlık Temsilcilik Dış Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cüneyt Okçu, Bali Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Jak Kamhi, Erler Makina Tic. ve San. A.Ş. Genel Müdürü H. Bülent Yılmazer seçildi. 20. Dönemde, Avrupa Takım Tezgahları Ticari Birliği (CELIMO) Delegasyonu üyeleri yeniden Hakan Aydoğdu, Erdal Gamsız, Ayhan Etyemez, Ali Avcı, Jak Kamhi olarak seçildi.



TİAD Yeni Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı ve Hakem Heyeti'nin seçilmesinin ardından tebriklerle 19. Olağan Genel Kurul toplantısı sona erdi. - İSTANBUL