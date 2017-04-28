Hakan Altun, sevilen şarkıları ile Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.



"Aşk Lütfen Gel" adlı yeni albümüyle 2015'in en popüler sanatçılarından biri olan Hakan Altun gece hayatının öncü mekanlarından, modern ses ve ışık sistemiyle benzersiz bir atmosfere sahip Sahne İstanbul'da hayranlarını bir kez daha mest edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Sahne İstanbul



Mekan Adresi : Aytar Cad. No: 27, Nispetiye



Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 19.05.2017 23: 00: 00



Kategori : Hakan Altun



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır