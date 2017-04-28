Hakan Altun
Hakan Altun, sevilen şarkıları ile Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.
Hakan Altun, sevilen şarkıları ile Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.
"Aşk Lütfen Gel" adlı yeni albümüyle 2015'in en popüler sanatçılarından biri olan Hakan Altun gece hayatının öncü mekanlarından, modern ses ve ışık sistemiyle benzersiz bir atmosfere sahip Sahne İstanbul'da hayranlarını bir kez daha mest edecek.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Sahne İstanbul
Mekan Adresi : Aytar Cad. No: 27, Nispetiye
Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 19.05.2017 23: 00: 00
Kategori : Hakan Altun
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io