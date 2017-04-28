Hakan Altun

Hakan Altun, sevilen şarkıları ile Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.

Hakan Altun

Hakan Altun, sevilen şarkıları ile Sahne İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor.

"Aşk Lütfen Gel" adlı yeni albümüyle 2015'in en popüler sanatçılarından biri olan Hakan Altun gece hayatının öncü mekanlarından, modern ses ve ışık sistemiyle benzersiz bir atmosfere sahip Sahne İstanbul'da hayranlarını bir kez daha mest edecek.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Sahne İstanbul

Mekan Adresi : Aytar Cad. No: 27, Nispetiye

Başlangıç Saati : 28.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 19.05.2017 23: 00: 00

Kategori : Hakan Altun

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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