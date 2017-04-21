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Hakan Altun
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Hakan Altun

Fantazi müziğin güçlü sesi Hakan Altun, Jolly Joker Bursa sahnesinde!

Hakan Altun

Fantazi müziğin güçlü sesi Hakan Altun, Jolly Joker Bursa sahnesinde!

Sahne Önü

Sahne önünde yer alan oturma düzenli bistroların bulunduğu alanı kapsar. 

Sahne önü bilet sahiplerinin, 0549 556 78 78 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.  

18 yaş sınırı vardır.

VIP

VIP Kategori, asma kat bölümünde yer alan oturmalı masa ve bistroların bulunduğu alanı kapsar.

VIP bilet sahiplerinin, 0549 556 78 79 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile masa ve bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

Normal

Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.

18 yaş sınırı vardır.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Jolly Joker Bursa

Mekan Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, No: 114

Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Hakan Altun

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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