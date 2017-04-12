Hakan Altun
Sevilen sanatçı Hakan Altun, romantik ve tutkulu bir gece için 12 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde mikofon başında.
Sevilen sanatçı Hakan Altun, romantik ve tutkulu bir gece için 12 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde mikofon başında...
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Jolly Joker İstanbul
Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi
Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Hakan Altun
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io