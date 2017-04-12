Sevilen sanatçı Hakan Altun, romantik ve tutkulu bir gece için 12 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde mikofon başında...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Jolly Joker İstanbul



Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi



Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Hakan Altun



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır