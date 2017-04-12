Hakan Altun

Sevilen sanatçı Hakan Altun, romantik ve tutkulu bir gece için 12 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde mikofon başında.

Hakan Altun

Sevilen sanatçı Hakan Altun, romantik ve tutkulu bir gece için 12 Nisan'da Jolly Joker İstanbul sahnesinde mikofon başında...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Jolly Joker İstanbul

Mekan Adresi : Balo Sokak, Hüseyinağa Mahallesi

Başlangıç Saati : 12.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Hakan Altun

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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12 Nisan, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Konser, Roman