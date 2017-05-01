Hak-İş Taksim'de 1 Mayıs'ı kutladı
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Teröristlerin cesetleri yakalanan PKK'lılara toplatıldı
"Pes ettim, artık yokum" diyen Şamil Tayyar, istifa edecek mi
Rus komutanın çürümeyen cesedinin bir sırrı daha ortaya çıktı
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