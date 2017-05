Hak-İş Konfederasyonunun "1 Mayıs" Bildirisi

Hak-İş Konfederasyonunca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınlanan bildiride, "Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz." ifadesine yer verildi.



Bildiride, Türkiye'de işçilerin, kamu çalışanlarının, emeklilerin, işsizlerin, yoksulların, kadınların, erkeklerin, gençlerin, engellilerin, meslek sahiplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs'ta alanlarda olduğu belirtildi.



Bildiride, şu talepler dile getirildi:



"Hak-İş olarak, 1 Mayıs kutlamalarında, taşeron işçilerine kadro istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz. Yürütülmekte olan kamu sözleşmelerinin hızla, sosyal diyalogla ve taleplerimizin doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz. Teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz. Referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 Nisan'da, oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz. Bizler, haklarımız, özgürlüklerimiz, demokrasi için, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız. Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için alanlardayız."



Ülkenin bugünü ve geleceği için, ülkenin bütünlüğü, insanların birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerinin karşılanmasının istendiği bildiride, şöyle denildi:



"Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin bir an evvel sağlanmasını istiyoruz. Özel sözleşmeli personel statüsünü kabul etmediğimiz için alanlardayız. Geçici, mevsimlik işçilerin sorunlarının acil çözümü için alanlardayız. Mevsimlik işçilerin sorununu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Kamuya kadrolu işçi alınmasını istediğimiz için alanlardayız. İş kazası adı verilen iş cinayetlerinin son bulması için alanlardayız. İş kazalarının, güvencesiz, kuralsız çalışmanın sona erdirilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasını, sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını istiyoruz."



"Kıdem tazminatı hakkı korunmalı"



Bildiride, kıdem tazminatı hakkının korunması ve işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesi istendi.



Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasının ve örgütlenen işçilerin işten çıkarılmamasının talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:



"İnsan onuruna yaraşır saygın iş istiyoruz. Asgari gelir desteği uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliklerinin giderilmesini ve ücretlerdeki yüksek vergi dilimlerinin düşürülmesini, yoksulluğun önlenmesini istiyoruz. Özelleştirmeye, ücretlerdeki ağır vergi yüküne hayır diyoruz. Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz. Savaş ve şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan bütün göçmen kardeşlerimiz için uygulanabilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini istiyoruz."



"Dünyada mazlumlara uygulanan zulüm son bulsun"



Hak-İş'in mülteciler için uygulanan projeleri arttırarak, yaygınlaştırmaya devam edeceği aktarılan bildiride, dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulması, tüm dünyada demokrasinin galip gelmesi temenni edildi.



Ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör saldırısının kınandığı bildiride, "Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuz için buradayız.Türkiye, tarihte eşi benzeri olmayan hain bir 15 Temmuz'u yaşamıştır. Türkiye'nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde, terörle mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine olan inancımızı vurgulamak için Erzurum'dayız. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız." denildi.



Terörle mücadelenin önemine işaret edilen bildiri, şu ifadelerle tamamlandı:



"FETÖ, PKK, DEAŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içeride ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı mücadelesini desteklemek için alanlardayız. Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve Mağduriyetleri Araştırma Komisyonunun çalışmalarını önemsiyoruz, etkin ve hızlı sonuçlar üretmesini istiyoruz. Bu çalışmaların Olağanüstü Hal'in (OHAL) tekrar tekrar uzatılması nedenlerinin hızla ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasını istiyoruz. Herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışma içerisinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz."