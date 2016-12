Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan Açıklaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin bizim için ne anlama geldiğini biliyoruz. Gazilerimizin tereddüt etmeden hainlerin bombalarına, silahlarına ve bunların her türlü tavırlarına direndiklerini unutamayız." dedi.



Arslan, konfederasyonları tarafından Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda düzenlenen Gazi ve Şehitleri Anma programında yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere olan sorumluluklarını yerine getireceklerini belirtti.



15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarını gerçekleştirenlerle mücadele edeceklerini belirten Arslan, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin bizim için ne anlama geldiğini biliyoruz. Gazilerimizin tereddüt etmeden hainlerin bombalarına, silahlarına ve bunların her türlü tavırlarına direndiklerini unutamayız. HAK-İŞ her zaman bir vefa abidesi olan şehitlerimize ve gazilerimize olan sorumluluklarını yerine getirmek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Arslan, HAK-İŞ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminde bütün gücüyle meydanda olduklarını ifade ederek, şehitler ve gaziler arasında konfederasyonlarına üye olanların da bulunduğunu, bu kişileri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.



"Hainlere karşı tek yürek olduk"



HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay ise 15 Temmuz gecesi Türk milletinin meşru müdafaa hakkını kullandığını vurguladı.



Son günlerde yaşanan terör olaylarına dikkati çeken Toruntay, "Yaşanan terör olaylarında şehitlerimiz var, canımız yanıyor. Yaşadığımız bu olaylar 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Allah'a, hainlere fırsat vermemesi için dua ediyoruz. Birlik ve beraberliği koruyarak bütün kötülükleri aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kur'an'ı Kerim okunan programda, şehit aileleri ve gazilere çeşitli hediyeler verildi.