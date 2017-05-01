Hak-İş'in Erzurum'da "1 Mayıs" Kutlaması

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bu güzel memleketimizde huzur bozulsun isteyenler var. Biz Erzurum'dan hep beraber işçilerimizle, 1 Mayıs işçi bayramında tüm Türkiye'ye hep bir ağızdan haykırıyoruz: Bu ülkede huzurun bozulmasına, istikrarın zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz." dedi.



Bakan Akdağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.



İşçilerin emeğini alın teriyle kazanırken ülkenin ihtiyacı olduğunda her zaman doğrunun, hakkın ve adaletin yanında durduğunu vurgulayan Akdağ, işçilerin "Teröre hayır, kardeşliğe evet ve taşerona kadro" dediklerine dikkati çekti. Akdağ, "Mesajlarınız alınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulu var. Sayın Başbakanımız akşam Bakanlar Kurulunu topluyor. Ben Erzurum'dan aldığımız mesajı, akşam Bakanlar Kuruluna ve Başbakanımıza götüreceğim. Ne zaman ihtiyaç olduysa, sizler bu milletin şerefli evlatları, işçiler, işçi aileleri olarak hep bulunması gereken yerde bulundunuz. 15 Temmuz'da tankların önüne yatan, ağır silahların önüne çıkan sizlerdiniz. 15 Temmuz'da bu memleketin, ülkenin kendini kaymak tabakası kabul edenleri o tankları alkışlarken, sizler o tankların önüne yatanlardınız." ifadelerini kullandı.



İşçilerin meydanlarda bir kaz daha "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diye haykırdığına işaret eden Akdağ, işçi, esnaf, memur, çalışan ve çalışmayanın birlikte omuz omuza durduğu sürece evlerine giren gelirin de artacağını anlattı.



İşçilerin helalinden çoluk ve çocuğunun nafakasını kazanan muhteşem insanlar olduğunu dile getiren Akdağ, "Hükümet olarak 1 Mayısları fırsat bilerek sizlerin imkanlarınızı arttırmak, hayatınızı kolaylaştırmak bizim vazifemizdir. Memleketimizde istikrar olmasın isteyenler var. Bu güzel memleketimizde huzur bozulsun isteyenler var. Biz Erzurum'dan hep beraber işçilerimizle 1 Mayıs işçi bayramında tüm Türkiye'ye hep bir ağızdan haykırıyoruz: Bu ülkede huzurun bozulmasına, istikrarın zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.



Akdağ, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen derin güçlerin olduğunu ifade ederek, güçlenen Türkiye'yle beraber ülke işçisinin, memurunun ve esnafının da güçleneceğini vurguladı.



"Türkiye'nin ekonomisi şaha kalkarsa, Türk insanı mutlu olur, herkese iş AŞ olur." diyen Akdağ, konuşmasına şöyle devam etti:



"DAEŞ, FETÖ, PKK'ya asla fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle hepsinin kafasını ezmek boynumuzun borcu olsun. Elbette işçinin kadro alması çok önemlidir. İşçinin sendikalaşması, sendikaların güçlü olması, işçinin hakkını araması çok önemlidir. Hiçbir zaman asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayacağız. SSK'nın eski halini hatırlıyorsunuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyorsunuz. Neler çektirdiler bize. Hem size çektirdiler, hem sizin çocuklarınıza çektirdiler. Ben o zaman üniversitede doktorluk yapıyordum bize de çektirdiler."



Milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ülkenin başına gelerek, tüm bu sıkıntıları geride bıraktığını aktaran Akdağ, "Gözbebeğimiz Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla, bütün buları, o gün ki SSK'nın zulümlerini, genel müdürün zulümlerini, yani bugün CHP Genel Başkanı olan, siz 'evet' oyuyla yeni bir sistem getirmenize rağmen bu sistemi hala reddetmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun sistemini ve zulmünü sizlerle beraber tarihin çöplüğüne gönderdik." dedi.



Kutlamalardan detaylar



Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda bir araya geldi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, işçilerin hep birlikte el açarak güzel bir gelecek ile ülkenin refah ve huzuru için dua etti.



Kutlamanın yapılacağı alana, üzerinde "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı afiş ile büyük Türk bayrağı asıldı.



Vatandaşların "taşerona hayır, kadroya evet" ve terörü lanetleyici kartvizitlerle katıldığı programda, gökyüzüne beyaz ve kırmızı balonlar uçuruldu.



Program, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, işçilerle davul zurna eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.