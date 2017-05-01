Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Mahmut Arslan (2)
- Erzurum İstasyon Meydanı Meydandaki işçilerden görüntüler Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması Karanfil dağıtılması, konfeti atılması Halay çeken işçiler ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.
- Erzurum İstasyon Meydanı
Meydandaki işçilerden görüntüler
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
Karanfil dağıtılması, konfeti atılması
Halay çeken işçiler ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.