Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Mahmut Arslan (2)

- Erzurum İstasyon Meydanı Meydandaki işçilerden görüntüler Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması Karanfil dağıtılması, konfeti atılması Halay çeken işçiler ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Mahmut Arslan (2)

- Erzurum İstasyon Meydanı
Meydandaki işçilerden görüntüler
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
Karanfil dağıtılması, konfeti atılması
Halay çeken işçiler ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

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