Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Mahmut Arslan (1)

- Erzurum İstasyon Meydanı

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kürsüye çıkışı ve forma hediye edilmesi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması

ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.