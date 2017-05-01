Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Mahmut Arslan (1)
- Erzurum İstasyon Meydanı Kalabalıktan görüntü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kürsüye çıkışı ve forma hediye edilmesi Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama...
- Erzurum İstasyon Meydanı
Kalabalıktan görüntü
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın kürsüye çıkışı ve forma hediye edilmesi
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
ERZURUM - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İstasyon Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.