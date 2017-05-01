Hak-Iş'in 1 Mayıs Kutlaması - Bakan Akdağ
- Erzurum İstasyon Meydanındaki işçilerden detaylar Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Konfederasyonu'nun Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlediği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programında konuştu.
- Erzurum İstasyon Meydanındaki işçilerden detaylar
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşması ERZURUM - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Konfederasyonu'nun Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlediği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programında konuştu.