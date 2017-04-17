Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Halkoylaması Sonuçlarını Değerlendirdi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Nisan referandum unu değerlendirdiği yazılı açıklamada, "17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 17 Nisan referandum u Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli seçimlerden birisidir" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yayımladığı yazılı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu'nu değerlendirdi. 17 Nisan tarihinin Türkiye ve Türk halkı için yeni bir milat olacağını ifade eden Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclisten referandum kararını alarak savunan Başbakan Binalı Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Referandum sonucunda 'Evet' çıkmasıyla birlikte işçi sınıfının birtakım sorunlarının daha hızlı ve daha kolay çözüme ulaştırılacağını açıklayan Arslan, "'Evet' kararı ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir sonuç olmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetim krizlerinin önüne geçilecek, bu sayede ülkemiz daha istikrarlı bir hale gelecektir" açıklamasında bulundu.



"17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır"



Arslan, 17 Nisan itibariyle Türkiye'nin sil baştan bir inşa sürecine gireceğini kaydederek, "17 Nisan'da Türkiye'nin yeni bir sabaha uyanacağını söylemiştik. Milletimizin olup bitenlere karşı her zaman tavrını en güzel şekilde koyacağını HAK-İŞ olarak her zaman söyledik ve bütün Türkiye'de anlattık. Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk aldık ve anayasa değişikliği konusunda kararlı davrandık. Bu kararlı davranmanın ne kadar önemli olduğunu referandum sonuçları açıkça ortaya koymuştur. İşçilerimizi ve halkımızı referandum sürecinde bilgilendirdik. Referandum sonuçları da bu bilgilendirmenin neticesini aldığımızı açıkça göstermiştir. Bilgilendirmelerimizin sonucunu referandum sonucunda olumlu bir şekilde aldık. Çok şükür bu konuda mahcup olmadık. 17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 17 Nisan referandum u Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli seçimlerden birisidir" ifadelerini kullandı.



Herhangi bir olumsuzluk olmadan seçimlerin sonuçlanmasının oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Arslan, "Barışçıl bir şekilde milletin sandığa gitmiş olması son derece önemlidir. Sandık sonuçlarında milletin 'Evet' yönünde oy vermiş olması milletimiz adına tarihi bir başarıdır" şeklinde konuştu.



HAK-İŞ Konfederasyonu açısından Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve oyun kurucu etkin bir devlet olması için bu anayasa değişikliğinin oldukça önemli olduğunu belirten Arslan, "Siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların yeni anayasa ile sona ereceğine inanıyorum" dedi.



Referandum sürecinde "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet" sloganıyla yola çıkarak başarılı bir kampanya yürüttüklerinin altını çizen Arslan, "Bu konuda mücadelemizi baştan sona başarılı bir şekilde yürüttük. HAK-İŞ'in bütün teşkilatları ve bağlı sendikaları sahada aktif olarak hep birlikte çalıştı. Bu konuda tüm teşkilatımıza, bağlı sendikalarımıza, üyelerimize ve milletimize gönülden teşekkür ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA