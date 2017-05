Hak-İş Genel Başkanı Arslan Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzurum'daki 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili, "Talebimizin muhatabı hükümetimiz üyesi Sağlık Bakanımız Recep Akdağ bizzat gelerek taleplerimizi dinledi. Biz 1 Mayıs'ta hedeflediğimiz bütün amaçlara ulaşmış olduk. Bundan sonraki talebimiz burada konuştuklarımızın bir an evvel hükümet tarafından hayata geçirilmesidir. Bize düşen bu mücadeleyi sürdürmek." dedi.



Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlik sonrası bir restoranda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



1 Mayıs'ı Hak-İş olarak her yıl farklı bir ilde kutladıklarını anımsatan Aslan, "Erzurum'da ilk defa Hak-İş olarak kutlama yaptık. Büyük bir ilginin olduğunu gördük. Bütün kamu kurumları, belediyeler, esnafımız ve sivil toplum örgütleri, herkes seferber olarak 1 Mayıs'ın hem Erzurum'a hem de Hak-İş'e yakışan şekilde gerçekleşmesi için herkes büyük fedakarlık gösterdi. Bundan dolayı bütün Erzurumlulara ve katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Arslan, bugün çalışanların sorunlarının öne çıkması için üç temel tema oluşturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Taşeron işçilerin kadro sorunu, geçici mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gibi üç temel tema oluşturduk. Hak-İş olarak aynı zamanda 16 Nisan'da gerçekleşen halk oylaması sürecinde 'evet' cephesinde yer aldık. Milletimizin 'evet'i kabul etmesi Hak-İş açısından da önemliydi. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve çocuk işçiliği gibi olayların önüne geçmek de temel hedeflerimiz arasında. Bu taleplerimizin gerçekleşmesi için hükümete çağrı yaptık. Güzel tablo oluştu. Sağlık Bakanımız Recep Akdağ davetimize icabet ederek buradaki etkinliklere katıldı. Aslında bizim hedeflediğimiz, hükümetin bizi duyması konusundaki çalışmalara Akdağ, karşılık verdi. Taşeron işçilerinin taleplerini Bakanlar Kurulunda Başbakan Binali Yıldırım'a ileteceğini söyledi. Bu da aslında bizim vermek istediğimiz mesajın en üst noktaya ulaşmasını sağlayacaktır."



Mitingdeki konuşmasında evrensel yaklaşımı ön planda tutmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Hem Türkiye'deki emekçilerin hem de dünya emekçilerinin bugün için birlik dayanışma gününün, alan fetişizminden uzak, Türkiye'nin her yerindeki bütün alanların aslında 1 Mayıs alanı olduğunu bir kez daha buradan teyit ettirdik." dedi.



-"En geniş katılımlı 1 Mayıs bu 1 Mayıs oldu"



Arslan, Türkiyenin doğusunun yanı sıra Karadeniz bölgesindeki illerden de mitinge katılım olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"İstasyon Meydanı'na gelen arkadaşlarımızın ortak talepleri vardı. Bu ortak talepleri birlikte seslendirmiş olduk. En küçük sorun ve taşkınlık yaşanmadı. Güvenlik güçlerimiz ve polisimizle son derece dayanışma içerisinde mitingimizi gerçekleştirdik. Bu yılki 1 Mayıs'ı en geniş katılımlı 1 Mayıs olarak burada gerçekleştirdik. Büyük kalabalığı bir araya getirmek, halaylarla şarkılarla folklor ile mehter marşlarımızla Kuran-ı Kerim ile İstiklal Marşı'mızla tamamen Türkiye'yi ve Türkiye'nin değerlerini temsil eden, Türkiye ve çalışanlara özgü ama aynı zamanda evrensellikten de kopmadan farklı miting gerçekleştirdik."



Arslan, Hak-İş olarak Türkiye'de ve 1 Mayıs'lara adını veren Chicago'daki Haymarket'e Hak-İş'in plakasını koyacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"1 Mayıs'ın ortaya çıktığı şehirden Erzurum ile bir bağlantı kurmaya çalıştık. Mitingimizde Türkiye'de ve dünyadaki işçilerin sorunlarını, taleplerini, terör ve Suriye başta olmak üzere yeryüzündeki pek çok ülkedeki olup bitenleri ifade etmeye çalıştık. Dayanışmamız, birliğimiz, kutlamamızla 1 Mayıs'lara karşı toplumun mesafesini ortadan kaldırdık. 1 Mayıs halaylarla, milli marşımız ve milli değerlerimizle kutlanıyor. Bu mesajı doğru şekilde verdiğimiz için için mutluyuz."



1 Mayıs'ta Erzurum'da tarihi bir gün yaşayıp tarihe bir not düştüğünü dile getiren Arslan, "Talebimizin muhatabı hükümetimiz üyesi Sağlık Bakanımız Recep Akdağ bizzat gelerek taleplerimizi dinledi. Biz 1 Mayıs'ta hedeflediğimiz bütün amaçlara ulaşmış olduk. Bundan sonraki talebimiz burada konuştuklarımızın bir an evvel hükümet tarafından hayata geçirilmesidir. Bize düşen bu mücadeleyi sürdürmek." ifadelerini kullandı.