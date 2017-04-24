Hak-İş Genel Başkanı Arslan Açıklaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 16 Nisan halk oylamasında verilen karara saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Hiç boşuna kimse uğraşmasın, millet kararını vermiştir. Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu millet büyük bir millet olarak basiretli davranmıştır. Verilen karara içeridekilerin ve dışarıdakilerin saygı göstermesi gerekiyor." dedi.



Arslan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve KASKi'deki bin 60 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine katıldı.



Burada konuşan Arslan, Türkiye'nin şartları göz önünde bulundurulduğunda iyi bir toplu iş sözleşmesine imza atıldığını dile getirdi.



16 Nisan halk oylamasına değinen Arslan, Türkiye'nin tarihinin en kritik seçimini yaptığını ifade ederek, ülkenin her yerinde 'evet' diyerek Türkiye'yi yeni bir sisteme taşıyan herkese teşekkür etti.



HAK-İŞ olarak ülkenin her yerinde halk oylaması süresince büyük bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Gönlümüz arzu ediyordu ki referandumda daha farklı, daha yüksek oranlarda 'evet'ler çıkmış olsun. Ama yine de yüzde 85,5 katılım oranıyla ve hemen hemen seçimlere yönelik hiçbir adli olayın yaşanmadığı seçimi başarılı bir şekilde sonuçlandırmış olduk. Bu, Türkiye için büyük bir başarıdır. Dünyadan bakıp edenleri, konuşanları fazla ciddiye almayın. Dünyanın hiçbir demokrasisinde bir referandumda yüzde 86'ya yakın katılım olmaz. Bu milletimizin başarısıdır, Türkiye'nin başarısıdır. Etrafımız kan gölü iken, terör örgütleriyle mücadele edilirken seçim süresince sabahtan akşama bir terör vakasının olmaması, milletin kuzeyden güneye, doğudan batıya oy pusulasını alıp sandığa gitmesi büyük bir başarıdır. Batılıların hayretle izlediği bir referandumu ülkemiz başarıyla sonuçlandırdı."



Arslan, ya 'evet' ya da 'hayır' seçeneğinden birinin ağır basacağını ve 'evet'in ağır bastığını anımsatarak, "Hiç boşuna kimse uğraşmasın, millet kararını vermiştir. Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Bu millet büyük bir millet olarak basiretli davranmıştır. Verilen karara içeridekilerin ve dışarıdakilerin saygı göstermesi gerekiyor. Ama özellikle batıdakiler öyle şirazeden çıktılar. Artık Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele etmenin tek yolunun onu ortadan kaldırmak olduğunu söyleyecek kadar gözü dönmüş canileşmiş bunlar. Batının ahlaksızca, vicdansızca, onursuzca tavrını anlamak mümkün değil. O yüzden biz dünden daha fazla dayanışma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Siyasal görüşü, partisi, yaşam biçimi ne olursa olsun kardeşçe, bir arada yaşamanın önemine değinen Arslan, halk oylamasından çıkan sonuçların da herkes tarafından doğru analiz edilerek, gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.



16 Nisan'ın ülke için kritik öneme sahip olduğunu anlatan Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 94 yıllık dönemi içinde en kritik ve en belirleyici değişikliğin 16 Nisan olduğunu düşünüyorum." dedi.



Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de çalışanları en az işçi temsilcileri kadar düşündüklerini, Kayseri'deki belediyelerin huzur belediyesi olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından bin 60 üyeyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Mart 2017 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasını kapsayan toplu sözleşmeye göre ücretlerde birinci yıl için yüzde 11 artış yapılacağı, ikinci yıl artış oranının TÜFE+2 puan olacağı belirtildi.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından işçiler, belediye önünde davul eşliğinde kutlama yaptı.