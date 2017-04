Hak-İş Genel Başkanı Arslan Açıklaması

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, "Burada bir zafer ve hezimet söz konusu değildir. Milletimiz 'evet' ve 'hayır' diyerek, demokrasisine, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Biz meseleye böyle bakıyoruz." dedi.



Arslan, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi.



HAK-İŞ olarak anayasa değişikliği konusu gündeme geldiği günden itibaren çalıştıklarını anlatan Arslan, Başkanlar Kurulu'nca oy birliğiyle "evet" kararı aldıklarını anımsattı.



Halk oylaması sürecinde "40 ilde en az 40 toplantı" temasıyla "Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet" sloganıyla yola çıkarak başarılı bir kampanya yürüttüklerinin altını çizen Arslan, anayasa değişikliğini halka ve işçilere en doğru şekilde anlatmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.



Halk oylamasına katılımın yüksek olduğuna dikkati çeken Arslan, "49 milyon insanımızın sandık başına gitmesini, demokratik olgunluk içinde son derece barışçıl, çağdaş ve uygar bir biçimde oy verme işlemini tamamlamış olmasını, Türkiye demokrasisinin geldiği yer açısından son derece başarılı buluyoruz." diye konuştu.



Seçim sonuçlarının kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılmasının da önemine değinen Arslan, bu başarıda emeği geçenleri kutladı.



"Topyekun milletin zaferi olarak değerlendiriyoruz"



Sonuçların "evet" veya "hayır"dan öte bir anlam ifade ettiğini dile getiren Arslan, şunları söyledi:



"Milletimiz sağduyulu hareket ederek, bu başarıyı elde etmiştir. Bundan sonra hem hukuki meşruiyeti hem demokratik meşruiyeti olan bu seçimlerin tartışmasının hem Türkiye'ye hem de milletimize faydası olmayacağını ifade ediyoruz. Burada bir zafer ve hezimet söz konusu değildir. Milletimiz 'evet' ve 'hayır' diyerek, demokrasisine, ülkesinin geleceğine sahip çıkmıştır. Biz meseleye böyle bakıyoruz. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, her iki kesiminde ortak kaygısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği, bekası, devletin bundan sonraki anayasa değişikliği ile daha güçlü, daha etkin bir devlet olarak hayatiyetini sürdürmesidir. O nedenle HAK-İŞ olarak bu meseleye bir yenilgi, bir zafer çerçevesinde değil biz topyekun bunu milletin zaferi olarak değerlendiriyoruz."



Arslan, halk oylamasındaki "evet" sonucuyla Türkiye'nin taçlandırıldığını belirterek, "Bu değişikliğin ülkemizin, demokrasimizin geleceği, yaşanan krizlerin son bulması ve istikrarlı bir yönetimin istikrarlı bir ekonomiyi beraberinde getirmesi açısından yeni bir dönem olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bugünden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeniden bir inşa sürecine gireceğine işaret eden Arslan, bu inşa sürecinde Türkiye'nin daha güçlü, daha etkin, bölgesinde oyun kurucu ve güçlü bir devlet olarak hayatiyetini devam ettirecek şekilde dizayn edilmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanununda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini ifade eden Arslan, ayrıca Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini, terörle mücadele konusunda da Türkiye'yi terörden kurtaracak yeni çözüm ve stratejilerin oluşturulmasını istedi.



Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye kendi gündemine artık dönmelidir. İşsizlik, kayıt dışılıkla mücadele, taşeron ve mevsimlik işçilerin taleplerinin karşılanacağı yeni bir sosyal model çalışmasına ihtiyacımız var. Yine teşvik tedbirleriyle belli bölgelerde oluşturulmak istenen yatırımların bir an evvel hayata geçirilmesi, iç ve dış yatırımların bir an önce sonuçlarının alınması işsizlik ve ihracat konusunda önemli bir eksikliği gidereceği umudunu taşımaktayız."



Arslan, halk oylaması sonuçlarına ilişkin, çıkan "evet' sonucunun milletin iradesi olduğunu ve herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.



Arslan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binalı Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, bundan sonra da bu uzlaşmanın daha da güçlendirilmesini arzu ettiklerini söyledi.