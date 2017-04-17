Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "17 Nisan Milat Olacak"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, "17 Nisan tarihi ülkemiz ve halkımız için yeni bir milat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, yaptığı yazılı açıklamada halk oylamasının sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün liderliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bunun yanı sıra Meclis'ten karar alarak bunu savunan Başbakan Binalı Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğini belirten Arslan, halk oylamasından çıkan evet sonucuyla işçi sınıfının birtakım sorunlarının daha hızlı ve daha kolay çözüme ulaştırılacağını aktardı.



"Evet kararı ülkemiz ve halkımız için hayırlı bir sonuç olmuştur. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetim krizlerinin önüne geçilecek, bu sayede ülkemiz daha istikrarlı bir hale gelecektir." ifadelerini kullanan Arslan, şunları kaydetti:



"17 Nisan'da Türkiye'nin yeni bir sabaha uyanacağını söylemiştik. Milletimizin olup bitenlere karşı her zaman tavrını en güzel şekilde koyacağını HAK-İŞ olarak her zaman söyledik ve bütün Türkiye'de anlattık. Referandum sürecinde HAK-İŞ olarak sorumluluk aldık ve anayasa değişikliği konusunda kararlı davrandık. Bu kararlı davranmanın ne kadar önemli olduğunu referandum sonuçları açıkça ortaya koymuştur. İşçilerimizi ve halkımızı referandum sürecinde bilgilendirdik. Referandum sonuçları da bu bilgilendirmenin neticesini aldığımızı açıkça göstermiştir. Bilgilendirmelerimizin neticesini referandum sonucunda olumlu bir şekilde aldık. Çok şükür bu konuda mahcup olmadık. 17 Nisan itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeniden inşa edilecek olması tarihi bir olaydır. 16 Nisan referandum u Türkiye tarihindeki demokratik süreçlerdeki en önemli seçimlerden birisidir."



17 Nisan tarihinin ülke ve halk için yeni bir milat olacağını vurgulayan ve herhangi bir olumsuzluk olmadan seçimlerin sonuçlanmasının önemine dikkati çeken Arslan, "Barışçıl bir şekilde milletin sandığa gitmiş olması son derece önemlidir. Sandık sonuçlarında milletin 'evet' yönünde oy vermiş olması milletimiz adına tarihi bir başarıdır." ifadelerini kullandı.



HAK-İŞ Konfederasyonu açısından Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve oyun kurucu etkin bir devlet olması için bu anayasa değişikliğinin oldukça önemli olduğunu belirten Arslan, siyasi ve ekonomik krizlerin, istikrarsızlıkların yeni anayasa ile sona ereceğine inandığını aktardı.



Referandum sürecinde 'Anayasa Değişikliğine Tam Destek, Geleceğimiz İçin Evet' sloganıyla yola çıkarak başarılı bir kampanya yürüttüklerinin altını çizen Arslan, "Bu konuda mücadelemizi baştan sona başarılı bir şekilde yürüttük. HAK-İŞ'in bütün teşkilatları ve bağlı sendikaları sahada aktif olarak hep birlikte çalıştı. Bu konuda tüm teşkilatımıza, bağlı sendikalarımıza, üyelerimize ve milletimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.