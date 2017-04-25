Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs'ı Erzurum'da Kutlayacağız"
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs'ı Erzurum'da kutlayacağız"ERZURUM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarını Erzurum'da yapacaklarını belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs'ı Erzurum'da kutlayacağız"
ERZURUM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarını Erzurum'da yapacaklarını belirtti.
Erzurum'da bugün esnaf ziyaretinde bulunarak karanfil dağıtan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarını Erzurum'da yapacaklarını söyledi. Beraberindeki kalabalık sendika üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde çalışma yürüten Arslan, işçi vatandaşları 1 Mayıs'ta İstasyon meydanına davet etti.
Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulu'nun her yıl ayrı bir ilde kutlama kararı çerçevesinde, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü, Erzurum'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Arslan, "Hak-İş olarak, Doğunun incisi Erzurum'da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara'da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla, 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 1 Mayısların, sendikal harekette önemli bir yeri bulunmaktadır. 1 Mayısların kutlanması, Türkiye'de ve dünyada tartışmaları beraberinde getirmektedir. Hak-İş Konfederasyonu, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem atfetmektedir." dedi.