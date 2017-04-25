Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "1 Mayıs'ı Erzurum'da Kutlayacağız"
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Erzurum’da yapacaklarını belirtti.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon olarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Erzurum'da yapacaklarını belirtti.
Erzurum'da esnaf ziyaretinde bulunarak karanfil dağıtan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Erzurum'da yapacaklarını söyledi. Beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi üzerinde çalışma yürüten Arslan, işçi vatandaşları 1 Mayıs'ta İstasyon Meydanına davet etti.
Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Yönetim Kurulunun her yıl ayrı bir ilde kutlama kararı çerçevesinde, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, Erzurum'da gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.
Arslan, "Hak-İş olarak, doğunun incisi Erzurum'da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara'da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla, 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 1 Mayısların, sendikal harekette önemli bir yeri bulunmaktadır. 1 Mayısların kutlanması, Türkiye'de ve dünyada tartışmaları beraberinde getirmektedir. Hak-İş Konfederasyonu, etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem atfetmektedir" dedi. - ERZURUM