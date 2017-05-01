Hak-İş, Erzurum'da Beyaz Güvercin ve Karanfillerle 1 Mayıs'ı Kutladı
HER yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'nin değişik illerinde düzenleyen Hak-İş Konfederasyonu, bu yılki kutlamalarını Erzurum'da yaptı.
HER yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'nin değişik illerinde düzenleyen Hak-İş Konfederasyonu, bu yılki kutlamalarını Erzurum'da yaptı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erzurum'da işçilere karanfiller atıp, güvercinler uçurtarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Türkiye'nin değişik illerinden Erzurum'a gelen işçiler saat 08.30'da merkez Yakutiye Kent Meyda'nında toplandı. Buradan 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Gar Meydanı'na kadar yürüyen işçilere, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Muammer Yaylalı, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Baro Başkanı Talat Göğebakan da eşlik etti.
Gar Meydanındaki törenlere uçakla Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Milletvekilleri Zehra Taşkensilioğlu ve Orhan Deligöz ile birlikte katıldı. Meydandaki törende saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu ve Büyükşehir Belediyesine ait Mehteran Bölüğü'nü gösteri yaptı.
TAŞERONA KADRO MESAJI ALINDI
Terönde konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıkta yapılanlar ve yapılacak olanları anlattktan sonra, "Sizler elinizin emeğiyle, alnınız teriyle, çoluk çocuğunuzun ailenizin helal nafakasını kazanırken, bu ülkenin ne zaman ihtiyacı oldusa her zaman doğrunun yanında durdunuz. Her zaman dimdik bir şekilde hakkın adaletin yanında durdunuz. Burada sizlerin ortaya koyduğu bütün pankartları gördüm. Taşerona kadro diyorsunuz. Mesajlarınız alınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulumuz var. Erzurum'dan aldığım mesajı akşam Bakanlar Kurulumuza, Başbakanımıza götüreceğim" dedi.
Bakanın ardından kürsüye gelen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçileri selamladı. Tarih boyunca bünyesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum ve tüm Türkiye'nin meydanlarda olduğunuı söyleyen Başkan Arslan şöyle konuştu:
"Hak-İş olarak bugün yalnızca Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda değil, tüm Türkiye'de ve 1 Mayıslar'a adını veren Şikago'da / Hay Marketteyiz. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüzü bütün kalbimle kutluyorum. İnsanca yaşamak için, evine ekmek götürebilmek için, namerde muhtaç olmamak için işyerlerinde en ağır şartlarda çalışırken hayatlarının baharında iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bu ülkenin çalışanları, üretenleri, emeğiyle geçinenleri olarak pek çok sorunumuz var. HAK-İŞ olarak, buradan, bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın diyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz. Emeğin ve emekçilerin önündeki bütün engellerin kalkmasını, örgütlenmenin önünün bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu kutlu meydandan, Erzurum'dan sesleniyoruz. Bizim derdimiz var. Onun için alanlardayız. Kıdem tazminatı sorunumuz var. Taşeron işçilerin, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları var. Kadınların, gençlerin, çocukların, emeklilerin ve işsizlerin sorunları var. Örgütlenme sorunumuz var. Canımızı yakan iş kazaları var. Onun için alanlardayız, onun için Erzurum'dayız, tüm Türkiye'deyiz. Erzurum'dan bir kez daha haykırıyoruz.
BU MEYDANLARA KULAK VERİN
Bu meydana kulak verin. Taşeron işçilerin, geçici, mevsimlik işçilerin haklı taleplerinin gereğini yapın. Kamuya kadrolu işçi alımının yeniden başlatılmasını istiyoruz. Ülkemizdeki işsizliğin ve yoksulluğun son bulması için, insan onuruna yaraşan iş ve ücret talebi için alanlardayız. Angaryaya dönüşen fazla çalışmalara çocuk işçiliğine karşı olduğumuz için alanlardayız. Daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi, eğitim hakkı ve fırsat eşitliği için buradayız. Güvencesiz çalışmayı, kuralsızlığı körükleyen, kayıt dışı istihdamı kabul etmediğimiz için alanlardayız. Gelir adaletsizliğinin son bulması için, sosyal koruma ve sosyal devlet için alanlardayız. HAK-İŞ olarak, insanı, emeği ve çalışanı öncelikli gören ekonomi politikaları istiyoruz. Çalışanlara yönelik şiddetin ve mobbing'in önlenmesini istiyoruz. Toplumsal bir yaraya dönüşen, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete ve cinayetlere artık son verilsin istiyoruz. Yaşama hakkımız kısıtlanmasın istiyoruz. Annelik hakkı korunsun, kreş ihtiyacı karşılansın, kadınların her alanda istihdamı sağlansın diyoruz. Engellilerin toplumumuzda etkin olarak yer almasını istiyoruz. Terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz."
Yapılan konuşmaların ardından sendikacılar alandekilere kırmızı karanfiller atıp, güvercinler uçurdular. Şenlik havasında geçen 1 Mayıs kutlamaları olaysız sona erdi.
- Erzurum