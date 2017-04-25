Hak-İş Başkanı Arslan: İşveren, Vasıflı İşçiyi Asgari Ücretle Çalıştırmak İstiyor
İŞ Konfedarasyonu Genel Başkan Mahmut Arslan, "İşverenlerimiz vasıflı işçi bulamamaktan şikayetçi. Gerçekten bulamıyorlar mı? Araştırmalarımız sonucunda başka bir sorun olduğunu tespit ettik. İşverenlerimiz, vasıflı işçiyi asgari ücretle çalıştırmak istediklerinden dolayı bulamıyorlar.
HAK-İŞ Konfedarasyonu Genel Başkan Mahmut Arslan, "İşverenlerimiz vasıflı işçi bulamamaktan şikayetçi. Gerçekten bulamıyorlar mı? Araştırmalarımız sonucunda başka bir sorun olduğunu tespit ettik. İşverenlerimiz, vasıflı işçiyi asgari ücretle çalıştırmak istediklerinden dolayı bulamıyorlar. Eğri oturup doğru konuşalım" dedi.
Hak- İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında 120 genci makine bakımcısı olarak yetiştirdi. Kayseri'deki bir otelde gerçekleştirilen projenin kapanış toplantısına, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, İşkur Kayseri İl Müdür Yardımcısı Bekir Güngör, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ramazan Güneş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları ve proje kursiyerleri katıldı.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan projenin öneminden bahsederek, "Bu projemizin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Yola çıkarken amacımız 80 arkadaşımızı makine bakımı konusunda yetiştirmek ve bu konuda geliştirmekti. İmkanlarımızı biraz daha zorlayarak Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 40 arkadaşımızı daha bu projeye dahil ettik. Toplamda 120 arkadaşımızla projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırdık" dedi. Başkan Arslan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin birçok organize sanayisinde de görüyoruz. Bir yanlışlık var. Bu yanlışlık hala devam ediyor. Genelde organize sanayi bölgelerinde şöyle bir ilanı görüyoruz; 'Vasıflı işçi ihtiyacımız var' İşverenlerle görüştüğümüz zaman şu şikayette bulunuyorlar; 'Vasıflı işçiye ihtiyacımız var bulamıyoruz' Şimdi bunu araştırmamız gerekli. Gerçekten bulamıyorlar mı? Yoksa başka bir sebep mi var? Araştırmalarımız sonucunda başka bir sorun olduğunu tespit ettik. Burada işverenlerimiz, vasıflı işçiyi, asgari ücretle çalıştırmak istediklerinden dolayı bulamıyorlar. Dolayısıyla eğri oturup doğru konuşalım bizim örgütlü olduğumuz Türkiye'nin yüz akı bazı kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlara eleman ihtiyacı için bir sınav açılıyor. Binlerce insan başvuruyor. Bunlar arasında mühendis olmuş hatta doktorasını yapanlar bile var. Çalışmak istiyorlar. Sınava giriyorlar oralarda çalışmak istiyorlar. Neden organize sanayi bölgesinde çalışmak istemiyorlar. Çünkü asgari ücret veriyorlar. İşverenlerimizin de politika değiştirmesi gerekiyor."
- Kayseri