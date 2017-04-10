Hak-Iş Başkanı Arslan: 'Evren Cumhurbaşkanı Olacak Diye Hazırlanmış Bir Anayasa 35 Yıldır...

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kenan Evren cumhurbaşkanı olacak diye hazırlanmış bir anayasa maalesef bu ülkede 35 yıldır yürürlükte. Bu bizim ayıbımız." dedi.



Hak-İş Elazığ Şubesince Elazığ Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen "Anayasa değişikliğine tam destek, geleceğimize evet" konulu programda konuşan Arslan, sendika olarak kuruldukları günden bu yana temel gündem maddelerinden birinin "yeni anayasa" olduğunu söyledi.



Türkiye'nin kaos, kriz ve özellikle terör konusunda zor bir dönemde bulunduğu 1976 yılında kurulduklarını ifade eden Arslan, darbenin ardından 1982 Anayasası ile ilgili çalışma başlattıklarını dile getirdi.



"Hak-İş olarak hem danışma kurulu üyeleri hem anayasa komisyonu ve benzeri tarafların da içerisinde olduğu, 'Bir anayasa nasıl olmalı' tartışmasını başlattık. Sıkıyönetim komutanlığına başvurduk." diyen Arslan, şöyle devam etti:



"O zaman toplantı ve gösteri yapma söz konusu değildi. Ankara 6. Sıkıyönetim Komutanlığına başvurduk. Sıkıyönetim Komutanlığı bu toplantıyı yasakladı. Ne yapacaktık biz? '1982 Anayasası nasıl olmalı.' Ama o günün cuntacıları bizim anayasa konusunda yapacağımız toplantıya bile izin vermediler ve anayasa böyle bir baskı altında referandum a götürüldü."



Bugün yaşanan birçok problemin kaynağının 1982 Anayasası olduğunu vurgulayan Arslan, Hak-İş'in bütün baskılara rağmen 1982 Anayasası'na 'hayır' dediğini ve anayasanın kabul edilmemesi yönünde çaba sarf ettiklerini aktardı.



"Hak-İş yeni anayasa talebini asla bir kenara koymadı"



Arslan, mevcut anayasanın, cumhurbaşkanının yetkileri bakımından dünyanın hiçbir demokrasisinde olmayan yetkiler tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu, ancak Kenan Evren için düşünülmüş bir model olabilirdi. Kenan Evren cumhurbaşkanı olacak diye hazırlanmış bir anayasa maalesef bu ülkede 35 yıldır yürürlükte. Bu bizim ayıbımız. Hak-İş yeni anayasa talebini asla bir kenara koymadı. O anayasa değişikliğinde taraf olduk ama yeni anayasa talebimizi de devam ettirdik. Bu anayasa üzerine o darbecilerin, cuntacıların ruhu o kadar işlemiş ki bir sürü maddesi değişti hala anayasadaki o bizi rahatsız eden yapısını sürdürmeye devam ediyor."



Yeni anayasa değişikliğini gündeme alarak tartıştıklarını ve oy birliği ile karar aldıklarını aktaran Arslan, "Anayasa değişikliğine tam destek, geleceğimiz için 'evet' yolunda bir adım attık. Bunun ikinci aşamasını yapmamız gerekiyordu. Hak-İş olarak nasıl bir süreç bizi bekliyordu, ne yapmamız gerekiyordu. Oturup, 'Biz bunu destekliyoruz' mu diyecektik, sahaya mı inecektik? Orada da bir karar almamız gerekiyordu. 6 Mart'tan itibaren Türkiye'nin her yerinde en az 40 il ve 40 toplantı hedefiyle yola çıktık." dedi.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir, sendika temsilcileri ve belediye çalışanlarının da katıldığı program öncesi Elazığ Belediyesi ve Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.