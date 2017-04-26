Hak-İş, 1 Mayıs'ı "Kadro" Temasıyla Kutlayacak
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü'nde örgütlenme, taşeron işçilerin kadro talebi, mevsimlik ve geçici işçilerin kadro taleplerinin seslendirileceğini belirtti.
ZEHRA MELEK ÇAT - HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü'nde örgütlenme, taşeron işçilerin kadro talebi, mevsimlik ve geçici işçilerin kadro taleplerinin seslendirileceğini belirtti.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü etkinliklerinin 3 ana tema etrafında şekilleneceğini belirtti.
Örgütlenme temasında daha fazla HAK-İŞ üyesini hedeflediklerini dile getiren Arslan, "HAK-İŞ olarak 500 binin üzerinde üyemiz var. Bütün emekçileri, sendikasızları HAK-İŞ'e davet ediyoruz. Örgütlenme konusunda bütün emekçilere çağrı yapıyoruz." diye konuştu.
Arslan, ikinci temanın taşeron işçilerin kadro sorunu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kadro konusunda çok büyük bir beklenti var. 1 milyona yakın taşeron işçinin özellikle kamu kurumlarında işçi kadrolarına yerleştirilmesi talebi var. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. 1 Mayıs'taki üçüncü temamız da geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorunu konusudur. 3 ana tema üzerinde 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Tabii istihdamdaki problemlerimiz, işsizlik, kayıt dışılık gibi sorunlarımızı da konuşmamızın içeriğinde kamuoyu ile paylaşacağız."
HAK-İŞ'in 1 Mayıs'ı her yıl bir başka ilde kutlama kararı aldığını hatırlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene 1 Mayıs'ta Erzurum'daki meydanlarda olacağız. Erzurum'da vatandaşla görüştük, sokakta vatandaşın 1 Mayıs ve HAK-İŞ'e yönelik hiçbir olumsuz tepkisi yok. Bu da bizim için ciddi bir cesaret kaynağı. İnşallah Erzurum halkının, gençlerin, işsizlerin, emeklilerin, toplumun tüm kesimlerinin İstasyon Meydanı'nda olacaklarını tahmin ediyorum."
Arslan, herkesi 1 Mayıs'ta İstasyon Meydanı'na beklediklerini ifade ederek, "Samsun, Amasya, Sivas, Malatya, Şanlıurfa aksının solunu düşünürseniz Erzurum merkez bir yer. Van'dan da Trabzon'dan da Erzurum'a gelmek 3 saat sürüyor. Yakın illerden arkadaşlarımızın Erzurum'a geleceğini biliyoruz. Türkiye'de çok özel bir 1 Mayıs'ı burada kutlayacağız. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların genel başkanları 1 Mayıs'ta meydanda olacak. HAK-İŞ'in görüşlerini Erzurum'dan Türkiye ve tüm dünyaya duyuracağız." şeklinde konuştu.