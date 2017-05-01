Hak-İş 1 Mayıs'ı Binlerce Katılımcıyla Erzurum'da Kutladı
Erzurum’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hak-İş öncülüğünde binlerce katılımcıyla İstasyon Meydanında kutlandı.
Erzurum'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hak-İş öncülüğünde binlerce katılımcıyla İstasyon Meydanında kutlandı. Kutlama programına mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle giden katılımcıları, inşatta çalışan işçiler baret ve ellerindeki keserleri sallayarak selamladı.
Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikler dolayısıyla sabah saatlerinde çevre illerden otobüslerle Erzurum'a gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle İstasyon Meydanı'nda buluştu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, işçiler hep birlikte el açarak güzel bir gelecek ile ülkenin refah ve huzuru için dua etti.
Kutlamanın yapılacağı alana, üzerinde "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan afiş ile büyük Türk bayrağı asıldı. Konuşmalar ile devam eden etkinliğe, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile konfederasyona bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri de katıldı.
Hak-İş tarafından bu yıl Türkiye'nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisiyle önemli kentlerinden olan ve "Doğu'nun incisi" olarak bilinen Erzurum'da gerçekleştirilen etkinlikler, "Taşeron işçilerine kadro istiyoruz, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz" sloganlarıyla kutlandı.
"Hiçbir zaman asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayacağız"
Programda konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Hiçbir zaman asgari ücreti enflasyonun altında bırakmayacağız" dedi.
Bakan Akdağ, "Biz bir ve beraber olduğumuz sürece bu memleket ayakta duracak" diyerek, "1 Mayıs'ı fırsat bilerek sizlerin imkanlarını arttırmak bizim vazifemizdir. Bu güzel memleketimizde huzur içerisinde yaşayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz işçilerimizle beraber aydınlık Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistemi ve zulmünü sizlerle beraber tarihim çöplüğüne gönderdik" diye konuştu.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı Erzurum'da mehterli ve ciritli gösteriyle coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Mahmut Arslan, İstanbul ve Taksim tartışmasını gündemden çıkarmak için her yıl başka bir ilde 1 Mayıs kutladıklarını ifade ederek, "1 Mayıs'ı gerginliklerden, ideolojik kavgalardan, çatışmalardan uzak tutmayı hedefliyoruz. Terör gibi, terörizm gibi bizim canımızı yakan gerçekten bizi ciddi şekilde sarsan sorunlarımız var. Terörizme karşı birlikte olmak. Uluslararası saldırılara karşı ülkemiz ile birlikte dayanışma içerisinde olmak. Her gün copların, TOMA'lardan su fışkırtıldığı, çatışmaların olduğu, lastiklerin yakıldığı, sokakların savaş alanına döndürüldüğü dönemlerden artık Türkiye'nin 1 Mayıs'ı normalleştirmesi gerekiyordu. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hem Erzurum'da bölgesel bir miting aynı zamanda 81 ilde de 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma gününde kutlamaları gerçekleştirmiş olacağız. Halaylarımızla, türkülerimizle, folklorümüzle, ciritimizle, mehterimizle hakikaten farklı bir 1 Mayıs'ı hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.
Erzurum'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olaysız bir şekilde coşkuyla sona erdi. - ERZURUM