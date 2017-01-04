Haiti'deki Devlet Başkanı Seçiminin Galibi Moise Oldu

SANTO Haiti'nin yeni devlet başkanı Jovenel Moise oldu.



Haiti Seçim Kurulunun (CEP) açıkladığı resmi sonuçlara göre, Tet Kale Partisinin adayı 48 yaşındaki Moise, 20 Kasım'da düzenlenen seçimde oyların yüzde 55,6'sını aldı.



Eski Devlet Başkanı Michel Martelly'nin desteklediği Moise, 29 Kasım'da açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanlığını garantilemesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haiti halkı kararını vererek beni seçti. Güveniniz için teşekkürler. Çok yaşa Haiti!" ifadesini kullanmıştı.



Ülkede 9 Ekim'de yapılması planlanan ancak Matthew Kasırgası nedeniyle 20 Kasım'a ertelenen seçimde farklı partilerden 2'si kadın 27 aday, devlet başkanlığı için yarışmıştı.



Haiti'de devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 25 Ekim 2015'te yapılmış, resmi sonuçların açıklanmasının ardından başkent Port-au-Prince'da çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatını kaybetmişti. Seçimin 27 Aralık 2015'te yapılması planlanan ikinci turu, gösteriler nedeniyle 24 Ocak'a ertelenmişti. Ancak seçimin protestolar nedeniyle ikinci kez ertelenmesi sonucu Devlet Başkanı Michel Martelly, bir halefi olmadan 7 Şubat'ta görevi bırakmak zorunda kalmıştı.



Görevinden ayrılan Martelly'nin yerine 15 Şubat'ta geçici olarak Senato Başkanı Jocelerme Privert getirilmiş, Privert'ın 120 günlük görev süresinin 15 Haziran'da dolmasıyla da ülkedeki siyasi belirsizlik artmıştı.



Ülkede bir sonraki devlet başkanlığı seçimlerinin 2022'de düzenlenmesi bekleniyor.