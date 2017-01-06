Haiti'de Uyuşturucu Suçundan Aranan Senatör ABD'ye Getirildi

Haiti'nin Grande Anse bölgesinde geçen hafta senatör seçilen Guy Philippe, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD'ye getirildi.



Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da dün katıldığı bir radyo canlı yayını sırasında yakalanarak ABD'ye getirilen Philippe'nin, Miami'deki federal mahkemeye çıkacağı belirtildi.



ABD'ye uyuşturucu sokmaktan aranan Philippe'nin, ülkede bir avukat tarafından savunulup savunulmayacağı henüz bilinmiyor.



Senatör Philippe'nin, yeni seçilen Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin partisi Tet Kale ile birlikte seçime giren Birlik grubuna mensup olduğu biliniyor.



Haiti Geçici Seçim Kurulu, geçen ay başında, Grande Anse bölgesindeki son etap seçimin ilk sonuçlarına göre, Philippe'nin senatör seçildiğini açıklamıştı.



Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan Philippe hakkındaki iddianame onaylanmış ancak federal savcılar davayı geri çevirmişti. Philippe ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.



Philippe, 2004 yılında Devlet Başkanı Jean Bertrand Aristide'nin görevinden alınmasıyla sonuçlanan ayaklanmaya da liderlik etmişti.