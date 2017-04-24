Haiti'de Sel: 2 Ölü

PORT-AU- Haiti'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 kişi yaşamını yitirdi.



Haiti İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Guillaume Albert Moleon, ülkenin güneybatısında aşırı yağmurun alçak kesimlere sele neden olduğunu bildirdi.



Camp Perrin kentinde 19 yaşında bir kişinin motosikletiyle bir nehri geçmeye çalışırken sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini ifade eden Moleon, Port Salut kentinde ise evi sular altında kalan yaşlı kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Haiti'de ortalama yağmurlar bile çamur ve moloz taşıyan ani sellere sebebiyet verebiliyor. Yetkililer, halka nehir taşkınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.



Son günlerde Karayipler'de hakim olan yağışlı hava nedeniyle yakınlardaki Dominik Cumhuriyeti, Jamaika ve Porto Riko gibi ülkelerde de su taşkınları ve seller görülüyor.