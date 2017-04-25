Haiti'de Başbakanlık Konvoyundaki Aracın Çarptığı Genç Yaşamını Yitirdi

PORT-AU- Haiti'de Başbakan Jack Guy Lafontant'ın konvoyundaki bir araç, yoldan geçen iki genci taşıyan motorsiklete çarptı. Gençlerden biri ağır yaralanırken diğeri hayatını kaybetti.



Başbakan Lafontant ile seyahat eden Serge Daniel, sel felaketinin vurduğu Les Cayes kentine incelemeler yapmak üzere giden Başbakanın konvoyundaki araçlardan birinin, gençleri taşıyan motorsikletin aniden yola çıkmasının kazaya sebep olduğunu belirtti.



Les Cayes polis sözcüsü Guerline Dimanche, kazanın ardından görevlilerin yaralı gençleri hızla hastaneye yetiştirmeye çalıştığını ancak gençlerden birinin hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybettiğini bildirdi.



Konvoydaki kazaya karışan otomobil dışındaki araçların yola devam etmesi halkın tepkisine neden oldu. Bölgede yollarda lastikler yakılarak protesto düzenlendi.



Lafontant, 22 Şubat'ta başbakanlık görevine gelmiş ve kurduğu hükümet geçen ay Haiti Senatosu ve Vekiller Meclisi'nden onay almıştı.



Haiti'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 2 kişi yaşamını yitirmişti.