Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Başsavcısı Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimi Pürzan Karahan'ı makamında ağırladı. İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısının gündemde olduğu ziyarette hain teröre karşı omuz omuza olunacağının mesajı verilerek, kahramanlığı ile onlarca insanın hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin rahmet ve minnetle anıldı.



Manisa Başsavcısı Sayın Akif Celalettin Şimşek, Kaymakam Uğur Turan, Başsavcı Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimi Pürzan Karahan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti.



İzmir Bayraklı'da Adliye Sarayı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısının gündemde olduğu ziyarette ortak temenni birlik ve beraberlik oldu. Ziyaret ilişkin konuşan Başkan Şirin, "Değerli Başsavcımız Sayın Akif Celalettin Şimşek, Kaymakamımız Sayın Uğur Turan, Turgutlu Başsavcımız Sayın Mustafa Emre ve Ağır Ceza Hakimimiz Sayın Pürzan Karahan'a nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elbette buluşmamızdan kısa süre önce İzmir'de yaşanan olayın haberini aldık. Temennimiz elbette hiçbir insanımızın hayatını kaybetmemesi oldu. Ancak polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu ve bir mübaşirin hayatını kaybettiğini, Şehidimiz Sekin'in kahramanca davranışıyla daha büyük bir faciayı önlediğini öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük bir fedakarlık ve cesurca davranışıyla vatanımız uğruna canını feda eden Sekin'i ve adliye çalışanlarından mübaşir Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bir hukukçu olarak ifade etmem gerekirse 'adaletin' temsilcisi adalet saraylarımızın da hedef alınarak ülkemizdeki huzuru bozmaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz. Acılarla sınanan ülkemiz inşallah en kısa sürede refaha kavuşacaktır" dedi. - MANİSA