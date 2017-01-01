Hain Saldırının Kurbanlarından Mustafa Sezgin Seymen'in Cenazesi Trabzon'a Getirildi

İstanbul Ortaköy'de dün gece yaşanan terör saldırısından hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi.

Sürmene ilçesinde yarın toprağa verilecek olan 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in akşam saatlerinde uçakla getirilen cenazesini havaalanında ailesi ve yakınları karşıladı. Cenazenin araca konulması sırasında gruptaki bazı kadınların fenalaştığı gözlendi. Cenaze Sürmene ilçesine gönderildi.

Yaklaşık 2 yıldır Ordu'da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen'in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina'ya gittiği öğrenildi.

Bu arada, nişanlısını saldırıda kaybeden Sezen Arsevein'in İnstagram'da yayınladığı mesaj da çok üzücüydü. Nisanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi:

'Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanımmm

Beni en çok sevenimm

Aşk dolu olanım

Uykumda bile beni öpenim

Artık biz resimlerde kaldık

Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem,

Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim" - Trabzon