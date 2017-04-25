Hahn: Türkiye ile İlişkilerde Başka Format Denenmeli
AB üst düzey yetkilisi Hahn, Türkiye ile ilişkilerin yönünün değiştirilmesi ve başka bir format denenmesi çağrısı yaptı.
AB üst düzey yetkilisi Hahn, Türkiye ile ilişkilerin yönünün değiştirilmesi ve başka bir format denenmesi çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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