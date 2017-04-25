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Hahn: Türkiye ile İlişkilerde Başka Format Denenmeli
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Hahn: Türkiye ile İlişkilerde Başka Format Denenmeli

AB üst düzey yetkilisi Hahn, Türkiye ile ilişkilerin yönünün değiştirilmesi ve başka bir format denenmesi çağrısı yaptı.

Hahn: Türkiye ile İlişkilerde Başka Format Denenmeli

AB üst düzey yetkilisi Hahn, Türkiye ile ilişkilerin yönünün değiştirilmesi ve başka bir format denenmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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