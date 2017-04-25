Hagi'yi Çıldırtan Sakatlık!

George Hagi'in takımı Viitorul'da forma giyen Robert Hodorogea ilginç bir şekilde sakatlandı.



Takım arkadaşının attığı gol sonrası, kayarak onunla sevincini paylaşmak isteyen Rumen futbolcu sakatlanarak, oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Bu sakatlık Hagi'yi de çok kızdırdı. Hodoregea sakatlanıp, oyundan çıkınca, 3 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olan takımı mücadeleye 10 kişi devam etti.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



(Sporvadisi.com)