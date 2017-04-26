Hagi'yi Çıldırtan Gol Sevinci!

Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta deplasmanda FCSB'nin konuğu oldu.



İlk yarısı FCSB'nin 1-0 üstünlüğüyle biten maçta Viitorul Constanta, 73. dakikada George Tucudean'ın golüyle beraberliği yakaladı.



Golün ardından son derece talihsiz bir olay yaşandı.



Beraberlik golünün sevincini yaşamak isteyen Robert Hodorogea sakatlandı.



Yerde kayarak takım arkadaşlarının sevincine ortak olmak isteyen talihsiz futbolcunun ayağı burkularak ayağının altında kaldı.



Saha içerisinde tedavisi yapılan Hodorogea, oyuna devam edemedi.



Üç oyuncu değişikliği hakkını yapan Hagi'nin takımı kalan dakikalarda oyuna 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Kaynak: Sporvadisi.com