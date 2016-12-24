Hagi'nin Eski Takımı Olan Steaua Bükreş'in İsmi İllegal Çıktı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden olan, müzesinde Şampiyon Kulüpler Kupası bulunan, Hagi, Petrescu, Dumitrescu gibi efsane futbolcular yetiştiren Steaua Bükreş hem ismini hem de ligdeki konumunu kaybetmek üzere.

KULÜP SATIN ALINMIŞTI

1947 yılında Romanya Ordusu'nun takımı olarak kurulan Steaua'nın profesyonel futbol takımı 1998'de menajer Gici Becali tarafından satın alınmış, kulüp Steaua ismini kullanmaya devam etmişti.

İSMİNİN İLLEGAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Romanya Savunma Bakanlığı, 2011 yılında mahkemeye başvurarak, Becali yönetiminin 2004'ten bu yana Steaua ismini illegal olarak kullandığını belirterek, 40 milyon Euro tazminat istedi.

Mahkeme bakanlığı haklı bulurken, Gici Becali temyize gideceğini açıkladı.

4. LİG'DEN BAŞLAYACAKLAR

Eğer temyizde ret kararı çıkarsa, tazminatı ödemek zorunda kalacaklarını ve kulübün de iflas edeceğini belirten Becali, 'Yasal' bir Steaua kurarak 4. Lig'den mücadelelerine başlama ihtimali olduğunu kaydetti.

Becali bununla beraber kulübün ismini 'FC Sports Becali' olarak değiştirmeyi de düşündüğünü belirterek "Taraftarların beni izleyeceğine eminim. Ortada büyük bir adaletsizlik olacağını düşünüyorlar ve eminim ki beni izlerler" dedi.