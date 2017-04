Haggard, Türkiye'deki Hayranlarıyla Buluşacak

ALMAN neo-klasik metal grubu Haggard, Türkiye'nin 3 büyük şehrinde konser verecek.



Klasik müzik ve death metali harmanlayarak kendilerine özgü bir tarz oluşturan Alman neo-klasik metal grubu Haggard, 16 Mayıs'ta Jolly Joker Ankara'da, 17 Mayıs'ta İzmir Arena'da, 18 Mayıs'ta da İstanbul'daki Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.



1991 yılında Almanya'da kurulan Haggard, 1997 yılında 16 kişilik kadroyla çıkardığı ilk albüm "And Thou Shalt Trust… The Seer"de yer alan klasik ve senfonik öğeler ile önemli müzik dergilerinden tam not aldı. Alman grup, üç yıl sonra 21 kişilik bir kadroyla ikinci albümü "Awaking the Centruies" ile klasik müziği bir etkileşim olarak kullanan değil, rock/metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk grup oldu. Haggard, İngilizce, Almanca ve Latince'yi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Ortaçağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle teatral bir dille anlattı. Grubun 2001 yılında Amerika turnesi kapsamında verdiği kapalı gişe Meksika konseri, "Awaking the Gods" adıyla DVD olarak da yayınlandı. Grubun rock ve metal basınında övgüyle karşılanan üçüncü stüdyo albümü "Eppur Si Muove" (Dünya Gezegeni) oldu. 16. yüzyılda yaşamış ünlü filozof ve matematikçi Galileo'nun Roma Katolik Kilisesi'ne karşı verdiği inanç ve bilim savaşını, bu yoldaki kararlılığını şarkı sözlerine taşıyan Haggard, müzikleri yanı sıra sözlerindeki edebi ve tarihi niteliği ile de kendine özgü yerini ispatladı. Alman grup, 2008 yılında çıkardığı "Tales of Ithiria" albümünde ise konu olarak tarihsel karakterler ve öykülere yer verdi.



- İstanbul