Hafter: Rusların, Suriye'de Olduğu Gibi Libya'da Kendisine Yardım Etmesini İstedi

Libya ordusundan ayrılan, kendisinin Libya ordusuna komuta ettiğini öne süren General Halife Hafter, Rusya'nın Libya'ya müdahale ederek muhaliflerine karşı kendisine yardım etmesini istedi.



Hafter, Rusya'nın Suriye'de rejim yardım ettiği gibi Libya'da kendisine de yardım etmesini istedi. Milyarlarca dolar tutarında silah almak halen Ruslarla görüşmeler Hafter, ülkede altı yıldır süren yönetim mücadelesini güçlendirmek istiyor.



Haftar Libya'da İslami güçler ve Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen ve yardım edilen geçici Libya hükumetine karşı savaşıyor. General Hafter, geçen hafta Akdeniz'de bulunan Rus uçak gemisini ziyaret etmiş gemiden Rusya'da bulunan Savunma Bakanı Sergev Çekhov ile görüşmüştü. Hafter'in sözcüsü halen Rusya ile bir anlaşma olmadığı ancak Birlemiş Milletlerin Libya'ya silah satış yasağının kaldırılması halinde, Rusya'dan 4.2 milyar değerinde silah alacaklarını söyledi. - BİNGAZİ