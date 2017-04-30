Haftasonunu Kayseri'de Geçiren Gül, İstanbul'a Döndü

SAĞLIK sorunu bulunan babası Ahmet Hamdi Gül'ü ziyaret amacıyla hafta sonunda Kayseri'ye gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a döndü.



Cuma gecesi geç saatlerde Kayseri'ye gelen Abdullah Gül, yakın 2 akrabasına yaptığı ziyaret dışında hafta sonunu, bir süre özel hastanede tedavi gördükten sonra Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde oturan babası Ahmet Hamdi Gül, annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit Gül ve yeğenleriyle geçirdi. Bugün saat 15.00 sıralarında Erkilet Havalimanı'ndan il yöneticileri ve kardeşi Macit Gül tarafından uğurlanan önceki dönem Cumhurbaşkanı Gül, DHA muhabirine, "Babamın yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları var. O nedenle kendisini görmeye geldim. İstanbul'a dönüyorum" dedi.



- Kayseri