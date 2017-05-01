Haftanın Tarihine Bakış

ABD'nin Chicago kentinde İşçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.



Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ağır hapis cezasına çarptırıldı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bugün "1 Mayıs" olarak belirlendi.



Türkiye'de 1 Mayıs ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.



Ankara'da ise Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.



Cumhuriyet'in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile 1 Mayıs "Bahar Bayramı" olarak kabul edildi. 50 yıl aradan sonra ilk açık 1 Mayıs kutlaması, 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda bir gazinoda yapıldı.



12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, otuz yıla yakın aradan sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.



Belli başlı öteki olaylar



1 Mayıs



1707- İngiltere, Galler ve İskoçya, Büyük Britanya olarak birleşti.



1889- "1 Mayıs" işçilerin ortak bayramı olarak kabul edildi.



1908- "Don Camillo"nun yaratıcısı, İtalyan mizah yazarı ve karikatürist Giovanni Guareschi doğdu.



1925- Kıbrıs, İngiltere kolonisi oldu.



1932- Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.



1948- Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul'da kuruldu.



1964- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.



1975- Vietnam Savaşı sona erdi.



1977- İstanbul'da Taksim'deki 1 Mayıs mitingi sırasında çıkan olaylarda 37 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.



1984- DGM'ler 8 ilde göreve başladı.



1988- Karikatürist ve tiyatro sanatçısı Altan Erbulak 59 yaşında öldü.



2003- Bingöl'de 6,4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı.



2004- Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.



2009- Başbakan Erdoğan kabinede değişiklik yaptı. Bülent Arınç'ın yanı sıra TBMM dışından Ahmet Davutoğlu kabineye giren isimler arasında yer aldı.



2009- 1 Mayıs, otuz yıla yakın aradan sonra "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlandı.



2012- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, işçilere seslendi. Çelik, 1977'de Taksim Meydanı'ndaki olaylı mitingin ardından 1 Mayıs kutlamalarına katılan ilk bakan oldu.



2012- UEFA Disiplin Komitesi, Beşiktaş'a ertelemeli olarak 2 yıl UEFA organizasyonlarına katılmama cezası verdi.



2015- NASA'nın Ağustos 2004'te Güneş'e en yakın gezegen Merkür'ü gözlemlemek için fırlattığı Messenger uzay aracı ömrünü tamamlayarak gezegenin yüzeyine düştü.



2016- Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde 1 Mayıs'ta başlayıp hızla büyüyerek 582 bin hektarlık alana yayılan yangında 2 bine yakın ev ve iş yeri tamamen yandı, bazı benzin istasyonlarında meydana gelen patlamalar olayın şiddetini daha da artırdı, yangın 9 milyar dolarlık zarara sebebiyet verdi.



2 Mayıs



1519- İtalyan Rönesansı'nı başlatan heykeltraş, mimar, mühendis Leonardo da Vinci öldü.



1926- Atlantik'in iki yakası arasında ilk belgegeçer (faks) mesajı gönderildi. ABD'nin Londra Büyükelçisi Alanson Bigelow Houghton'un, Augustus John tarafından çizilen resmi, Londra'dan New York'taki New York Times bürosuna geçildi.



1938- Ordu Süvari Ekibi, Roma'da Milletler Kupası yarışlarında Mussolini Kupasını kazandı.



1939- Ankara'da 1. Neşriyat Kongresi toplandı.



1945- İtalya'daki Alman işgal birlikleri müttefik ordularına, Berlin'deki Alman güçleri Sovyet Mareşal Jukof'un birliklerine teslim olmaya başladı.



1953- Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi.



1972- Pele'nin de oynadığı Brezilya şampiyonu Santos futbol takımı İstanbul'a geldi. Santos ertesi gün Fenerbahçe'yi 6-1 yendi.



1972- ABD'den alınan TCG Oruç Reis ile TCG Uluç Ali Reis denizaltıları törenle donanmaya katıldı.



1973- Lübnan ordusunun Filistinli mültecilere saldırmasıyla Lübnan iç savaşı başladı.



1982- Falkland'da İngiltere-Arjantin savaşı başladı.



1984- F-16 uçaklarının Türkiye'de yapılması için anlaşma sağlandı.



1986- Birinci Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.



1992- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD'de prostat ameliyatı geçirdi.



1995- Genelkurmay Başkanlığı, Çelik Harekatı'nın 43 gününü değerlendirdi. 2 trilyon 800 milyar liraya mal olan harekatta 555'i ölü, 568 terörist ele geçirildi.



1999- Fazilet Partisinden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine türbanla girdi. Kavakçı yemin ettirilmeden TBMM Genel Kurulundan çıkarıldı.



2011- Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, ABD güçlerinin Pakistan'da düzenlediği kara operasyonunda öldürüldüğü açıklandı. Ladin'in cenazesinin "denize gömüldüğü" belirtildi.



2012- Okul sütü programı kapsamında, tüm okullara ilk parti süt dağıtımı yapıldı.



2013- Oscar ödüllü Kanadalı ünlü şarkıcı ve oyuncu Deanna Durbin, 91 yaşında hayatını kaybetti.



2015 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ile eşi Kate'in ikinci bebeği dünyaya geldi. Bebeğe "Charlotte Elizabeth Diana" ismi verildi.



3 Mayıs



1481- Yedinci Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet hayatını kaybetti.



1907- Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.



1918- Mustafa Kemal (Atatürk), Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etti.



1920- TBMM'nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.



1934- Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.



1935- "Türkkuşu" Atatürk tarafından hizmete açıldı.



1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.



1959- Ressam Zeki Kocamemi öldü.



1960- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.



1963- Şair, yazar Abdülhak Şinasi Hisar 75 yaşında İstanbul'da öldü.



1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.



1984- Paris'teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı "Anti Ermeni Örgütü" üstlendi.



1986- Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.



2012- Yabancılara mülk satışına olanak sağlayan, Tapu Kanunu ve Kadastro Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.



2012- Norveçli ressam Edvard Munch'un "Çığlık" tablosu, New York'ta yapılan müzayedede rekor fiyatla 119 milyon 922 bin 500 dolara alıcı buldu.



2016- Türkiye Cumhuriyeti tarafından vize uygulanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun kaldırılması hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



4 Mayıs



1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı devletini toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.



1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.



1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.



1931- Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.



1932- Gangster Al Capone tutuklandı.



1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında, şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilo un verilmesi kararlaştırıldı.



1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.



1970- ABD'de, Ohio'da Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar dört öğrenciyi öldürdü.



1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, dört teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı; teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, öteki iki saldırgan kaçtı.



1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito öldü.



1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attılar.



1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.



1997- Tangolarıyla tanınan Esin Engin İstanbul'da öldü.



1997- Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, 7 kişi kayboldu.



2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk altın yoğun disk ödülünü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.



2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



2012- Akdeniz Üniversitesi'nde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, tüm tahlilleri normal olan hastada ilerleyen dönemde çok nadir görülen mantar enfeksiyonuna rastlandığını söyledi.



2015 - Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim olan ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.



2015 - Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.



2015 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, görevinden istifa ettiğini ve kurulacak koalisyonda yer almayacağını duyurdu.



2016- NATO, İsrail'in NATO karargahında temsilcilik açma talebine olumlu yanıt verdi.



5 Mayıs



1821- Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.



1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.



1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.



1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.



1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç; bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.



1952- Kibrit tekeli kalktı.



1952- "Türk-Elen Dostluk Derneği" kuruldu.



1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti. (Anneler Günü'ne ilişkin ilk resmi öneri, 1872'de Amerikalı Julia W. Howe'dan geldi.)



1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.



1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.



1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.



1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı; Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.



1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.



1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.



2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Aralarında "Ah Güzel İstanbul", "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Eğreti Gelin" gibi yapımların bulunduğu 119 filme imza atan Yılmaz, 7'si Antalya Film Festivali'nde olmak üzere 10 ödül kazanmıştı.



2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk Lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.



2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları Velid Bin Attaş, Remzi Binalşib, Ali Abdülaziz Ali ve Mustafa Ahmet El Havsavi, cinayet, terörizm, suikast, uçak kaçırmak ve mülke zarar vermek suçlarından yargılandıkları davada savunma yapmayı reddetti.



2013- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 4-2 yenerek, 2012-2013 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ligin 32. haftasında Sivasspor'u Türk Telekom Arena'da mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci, toplamda ise 19. şampiyonluğuna ulaştı.



2013- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 70-62 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak, 2012-2013 sezonu şampiyonu oldu.



2013- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İtalya temsilcisi Santa Lucia'yı 71-50 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.



2015 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "seçim yasaklarını açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle uyarılması" istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.



2015 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'deki yumruklu saldırı olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.



6 Mayıs



1889- Osmanlı devletinin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.



1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.



1930- Hakkari'de 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 514 kişi öldü.



1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.



1955- Besteci Hüseyin Saadettin Arel 75 yaşında öldü.



1972- Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan hakkındaki idam cezaları, Cebeci Sivil Kapalı Cezaevinde yerine getirildi.



1992- Alman asıllı Amerikalı aktris Marlene Dietrich öldü.



2006- Can Yayınlarının kurucusu, romancı ve öykücü Erdal Öz 71 yaşında vefat etti.



2007- TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesinin, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin verdiği iptal kararının ardından yeniden yapılan 1. tur oylamada öngörülen toplantı yeter sayısı (367) bulunamadı. AK Parti Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.



2007- Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Halk Hareketi Birliği (UMP) adayı Nicolas Sarkozy kazandı.



2010- İngiltere'de yapılan genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidar olma çoğunluğunu sağlayamadı. Hükümeti kurma görevi 11 Mayıs'ta Muhafazakar Parti'nin lideri David Cameron'a verildi. Muhafazakarlar, seçimden üçüncü sırada çıkan Liberal Demokrat Parti'yi kurdu. İşçi Partisi de 13 yıllık iktidardan sonra muhalefette kaldı.



2012- Suriye'de yarım asırdan bu yana ilk "çok partili" seçimler yapıldı.



2015 - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Devrimci Karargah Örgütü" davasında yargılanan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya "örgüt üyelerine yardım" suçundan verilen hapis cezasını bozdu.



2015 - Mavi Marmara davası avukatlarından Cihat Gökdemir, Uluslararası Ceza Mahkemesi Ön İnceleme Bürosu'na yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, saldırı esnasında gemide bulunan tüm mağdurların dinlenmesine karar verildiğini bildirdi.



2016- Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de vefatının ardından naaşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyan Yavuz Zırhlısı'nda askerlik yapan Şaban Kalmaz, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 100 yaşında vefat etti.



2016- Brezilya'da Senato tarafından oluşturulan komite, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in mahkemede yargılanmasının önünü açan gensoru önergesini kabul etti. Rousseff, 12 Mayıs'ta Kongrenin üst kanadı Senatoda yapılan oylama sonucu geçici olarak görevden alındı.



7 Mayıs



1830- Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.



1867- Alfred Nobel dinamitin patentini aldı.



1884- Mithat Paşa öldürüldü.



1915- İngiliz transatlantiği Lusitania batırıldı, bin 200 kişi öldü.



1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.



1924- Cumhuriyet gazetesi, İstanbul'da yayımlanmaya başladı.



1925- Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkum edildi.



1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul'da öldü.



1945- Alman General Jodl, Reims'te, Müttefik Kuvvetler Komutanı General Eisenhower'in karargahını kurduğu küçük bir okulda, Almanya'nın teslim olduğunu bildiren anlaşmayı imzaladı.



1966- Polis, Mecliste arama yaptı.



1973- Türkiye Yazarlar Sendikası kuruldu.



1979- İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde 15'e indirdi.



1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner 71 yaşında İstanbul'da öldü.



1988- Abdi İpekçi cinayeti ile Papa suikastında adı geçen Oral Çelik Fransa'da yakalandı.



1995- Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac cumhurbaşkanı seçildi.



1997- İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.



2000- Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulunda yapılan 3. tur oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçildi.



2007- Caz sanatçısı Nükhet Ruacan, İstanbul'da yaşamını yitirdi.



2010- Anayasa değişikliği TBMM Genel Kurulu'nda 72'ye karşı 336 oyla referandum aralığında kabul edildi.



2011- Ankara metro inşaatları Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi.



2012- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninin ardından, 4 yıl sonra yeniden devlet başkanlığı koltuğuna oturdu. Putin parlamentoya, başbakan adayı olarak selefi Dimitriy Medvedev'i önerdi.



2013- Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat etti.



2015- Lüksemburg parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren karar tasarısını kabul etti.



2016- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçimini İşçi Partisinin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı oldu.