Haftanın Tarihine Bakış

Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu. Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerek başkent gerekse diğer illerde, eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı olarak yürütülmesi uygulaması sürdü.



Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla bir teşkilat kuruldu.



Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyuruldu.



Belli başlı öteki olaylar



10 Nisan



1845- Emniyet Teşkilatı kuruldu.



1919- Meksikalı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.



1926- Türk uyruğunda bulunan her türlü şirket ve müesseselerde işlemlerin ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.



1927- Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.



1928- Anayasanın "din" ile ilgili maddelerinde değişiklikler yapılarak, dini ibareler anayasa metninden çıkarıldı. "Türkiye Devletinin dini, din-i İslamdır" cümlesi, Anayasa metninden çıkarıldı. Milletvekilleri ve cumhurbaşkanı, yemin ederken "vallahi" yerine "namusum üzerine söz veririm" diyecek.



1931- Ankara'da toplanan Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocaklarının feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.



1950- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak öldü. TBMM Hükümetinin ilk Milli Savunma Bakanı Çakmak, 1876'da doğdu. Zaferden sonra 21 yıllık Genelkurmay Başkanlığı sırasında orduyu yeni baştan teşkilatlandırdı ve 1944'te emekliye ayrıldı.



1950- Bursa Cezaevinde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul'a getirildi. Şair açlık grevini erteledi.



1972- İran'da 7 şiddetinde deprem meydan geldi. 5 bin kişinin öldüğü depremde Firuzabat ve Cehrum kentlerinde binalar yerle bir oldu.



1974- Genel af yasa önerisi TBMM'de kabul edildi.



1982- Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te yayımlanan bir gazeteye verdiği demeç gerekçesiyle gözaltına alındı. Ecevit 16 Nisan'da tutuklandı.



1998- Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma, Belfast'ta imzalandı. Anlaşma, 22 Mayıs'ta referandum la kabul edildi.



1999- 7 TİP'linin ve DİSK Genel başkanlarından Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında gıyabi tutuklu olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu yakalandı.



2002- Danıştay 10. Dairesi "devlet sanatçılığı" unvanı verilmesine ilişkin düzenleme içeren yönetmeliği iptal etti.



2004- İş adamı Sakıp Sabancı vefat etti.



2007- Türkiye, Irak'a verdiği notayla terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki her türlü faaliyetine son verilmesini ve terörle mücadele konusunda acil ve kararlı tedbirler alınmasını istedi.



2010- Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczynski ve beraberindekileri taşıyan uçak düştü, 132 kişi öldü.



2011- İstanbul Üniversitesi Senatosu, UNESCO'nun "yaşayan insan hazinesi" ilan edilen bozlak ustası Neşet Ertaş'a, "fahri doktora" unvanı verilmesini kararlaştırdı.



2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi ve Suriyelilerin bulunduğu kamplarda inceleme yaptı.



2014- European Pressphoto Agency (EPA) foto muhabiri Kerim Şevket Ökten, Çanakkale'de motosikletiyle seyir halindeyken yıldırım isabet etmesi sonucu 42 yaşında hayatını kaybetti.



2015- İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğince, kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen sözde "Kudüs Ordusu Terör Örgütü" adlı soruşturmada usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapıya" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında bir yarbay, iki binbaşı ile bir yüzbaşının bulunduğu 17 muvazzaf asker, "terör örgütüne üye olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.



2016- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde düzenlenen festival sırasında havai fişekten çıkan kıvılcımın diğer fişekleri tutuşturmasıyla gece saatlerinde meydana gelen patlamada 100 kişi hayatını kaybetti.



2016- Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk istifa etti.



2016- Beşiktaş camiasının uzun süredir beklediği Vodafone Arena'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.



11 Nisan



1919- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu.



1919- 15. Kolordu Komutanlığına atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etti.



1920- Şanlıurfa düşman işgalinden kurtuldu.



1930- Sultanahmet'te büyük kadın mitingi yapıldı. Türk Kadınlar Birliği'nin düzenlediği mitingde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması kutlandı.



1980- Yazar Ümit Kaftancıoğlu (45) İstanbul'da öldürüldü.



1983- Ankara Üniversitesinin ilk rektörü Ord. Prof. Aziz Kansu hayata gözlerini yumdu.



1983- Zonguldak Kozlu Kömür Üretim bölgesinin İhsaniye ocağında onarım çalışmaları sırasındaki patlamada biri mühendis on madenci öldü, dokuz kişi yaralandı.



1991- Terörle Mücadele Yasası kabul edildi.



1995- GAP kapsamında Harran Ovası'na ilk su verildi.



1997- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Bosna'da görev yapan Türk Barış Gücü'ne verilmesi kararlaştırıldı.



2006- Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara depreminde Yalova'da yaptırdığı ve sattığı bazı binaların yıkılması sonucu "birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verdiği" gerekçesiyle yargılanan Veli Göçer ile mimar İsmet Kösebalaban'a, 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.



2010- Sudan'da parlamento ve devlet başkanı seçimleri yapıldı. Seçimler 3 gün sürdü. Ömer El Beşir yeniden devlet başkanı oldu.



2012- Kamuoyunda "4+4+4" olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



2013- Anayasa Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki sivil memurların sendika kuramayacağı ve sendikaya üye olamayacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Milli Savunma Bakanlığı ile TSK kadrolarında çalışan sivil memurlar, sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek.



2014- Anayasa Mahkemesi, BTK'ya, elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren Kanun hükmünü iptal etti.



2015- Ağrı'nın Diyadin ilçesinin Yukarıtütek köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca "Bahar Şenliği" adıyla düzenlenen etkinlikte seçim propagandası yapılacağı istihbaratı alınması üzerine bölgeye gönderilen güvenlik güçlerinin üzerine teröristlerce ateş açıldı, dört asker yaralandı. Uzun süren çatışmasızlık döneminin ardından yaşanan çatışmada beş terörist öldürüldü.



2016- Kilis'e, Suriye'den ateşlenen üç roket mermisi düştü, 12 kişi yaralandı. Olayın ardından angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ hedefleri vuruldu.



2016- Merkez Bankası Başkanlığına Murat Çetinkaya atandı.



2016- Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Suphi Altındöken cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldü, babası Necmettin Altındöken de yaralandı.



12 Nisan



1893- Gazeteci yazar Muallim Naci öldü.



1920- Anadolu Ajansı ilk haberlerini yayımlamaya başladı.



1937- Şair Abdülhak Hamid Tarhan 85 yaşında öldü.



1961- Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. "Vostok I" ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.



1963- Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



1969- Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.



1981- İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.



1983- Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4 bin 660 lira para cezasına mahkum edildi.



1991- Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Birinci Körfez Savaşı resmen sona erdi.



2006- Nükleer santralin yapılacağı yerin Sinop olarak belirlendiği bildirildi.



2008- İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Zanlı Murat K, Bacca'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.



2010- ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğinde Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi düzenlendi. Zirveye katılan 47 ülkenin liderleri, nükleer güvenlik, nükleer terörizm tehdidi ve dünya genelindeki nükleer materyallerin güvence altına alınmasının yollarını ele aldı.



2011- Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanırken "kalp krizi" geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.



2012- BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın planına göre Suriye yönetimine verilen süre 12 Nisan 2012 sabahı doldu. Sıcak bölgelerde çatışma ve operasyonlar durdu.



2013- Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yan kuruluşlarından Umut Zinciri, Suriye'de olayların başladığı tarih olan Mart 2011'den bu yana 15 bin çocuğun öldüğünü açıkladı.



2014- Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 91'i tutuklu 175 sanıklı KCK davasında 48 sanığın tahliyesine karar verildi.



2015- Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, Vatikan'da Ermeniler için düzenlenen ayinde 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin tek taraflı görüşlerini yansıtan ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Antonio Lucibello, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



2016- AK Parti, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığına sundu.



2016- Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın elinde rehin bulunan bin 274 kişi kurtarıldı.



2016- Gök bilimciler, atmosferlerinin yörüngesinde, döndükleri yıldız tarafından emilen gezegenler keşfetti.



2016- Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Kaynak Holding ile organik bağı bulunduğu tespit edilen 14 yeni şirkete kayyum atandı. Soruşturma kapsamında, holdingle organik bağı olduğu tespit edilen şirket sayısı 72'ye ulaştı.



13 Nisan



1695- Fabllarıyla tanınan Jean de La Fontaine 74 yaşında öldü.



1909- 31 Mart Ayaklanması başladı.



1923- Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakına bağlı olarak Futbol Heyeti Müttehidesi (Futbol Federasyonu) kuruldu. (21 Mayısta FİFA üyeliğine kabul edildi.)



1925- Ankara İstiklal Mahkemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileri gelenlerinin evlerini arattı.



1933- Yüksek Mühendislik Mektebini (İstanbul Teknik Üniversitesi) bitiren Sabiha ve Melek Hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa nafıa (bayındırlık) idarelerine atandı.



1949- Türk Kadınlar Birliği, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün onursal başkanlığında kuruldu.



1975- Dört Hristiyan Falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan İç Savaşı başladı.



1979- İlk halı müzesi, Sultanahmet Camisi Hünkar Kasrı'nda açıldı.



1982- Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, Yüce Divan'da 9 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.



1987- Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Aziz Nesin, Prof. Dr. Rona Aybay, Panayot Abacı ve Oğuz Aral, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneğini kurdu.



1994- RTÜK'ün oluşturulduğu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.



1994- TYT Bank Hükümet tarafından kapatıldı.



1998- Terör örgütü PKK'nın önde gelen sorumlularından Şemdin Sakık ile kardeşi Arif Sakık, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığının "Yarasa" operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.



1999- Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e verilmesi kararlaştırıldı.



2004- Sinemadan tiyatroya dönüştürülen Ankara'daki Akün Sahnesi, "Ayaktakımı Arasında" adlı oyunla "perde" dedi.



2005- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın resmi davetlisi olarak Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Sezer'i, havaalanına gelen üniversite ve lise öğrencileri, "Sözünün Eri Cumhurbaşkanı" pankartıyla karşıladı. Anadolu Ajansı görüntülü yayın servisi de yurt dışından ilk canlı yayınını bu ziyaret sırasında yaptı.



2009- "Ergenekon" soruşturması kapsamında aralarında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı. Haberal'ın da aralarında bulunduğu bu kişilerden bazıları 17 Nisanda tutuklandı.



2011- "Devrimci Karargah Örgütü" üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen tutuklu eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 22 kişinin yargılanmasına başlandı.



2012- Kahramanmaraş'ta bir kot boyama fabrikasında meydana gelen patlama sonucu dört kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.



2013- Orta Afrika Cumhuriyeti'nin lideri Michel Djotodia, Ulusal Geçiş Konseyi tarafından Cumhurbaşkanı ilan edildi.



2014- ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'yı Ukrayna'da gerilimi azaltmaması halinde bunun "ilave sonuçları" olacağı yönünde uyardı.



2015- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda alınan kararla Tandoğan Meydanı'nın adı "Anadolu Meydanı" olarak değiştirildi. İncek Bulvarı'na da "İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı" adı verildi.



2016- Katar merkezli Al Jazeera grubu, ABD'de üç yıla yakın süren yayın hayatının ardından Al Jazeera America kanalını kapattı.



14 Nisan



1865- ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü.



1900- Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da vardı.



1912- "Vereinigte Maschinen Fabriken" adlı Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü törenle hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak sağlandı. "Müruriye" denilen geçiş parasını; önünde büyük bir cep bulunan önlükler giyen tahsildarlar topluyordu.



1918- "1914-1916" savaşında Rus ordusunun işgaline uğrayan, bir süre de Ermeni çetelerince işgal edilen Doğubayazıt, işgalden kurtuldu.



1928- Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey, bakanlık bütçesinin kullanılmasında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divana verildi.



1931- İspanya'da Kral XIII. Alfonso tahttan çekildi ve cumhuriyet ilan edildi.



1945- Anadolu Ajansı Muhabiri Salih Köse Raif Çorlu, II. Dünya Savaşı'nda Fransa'da görev yaparken, Strasbourg'un bombalanması sırasında yaşamını yitirdi. Çorlu, 7 Kasım 1945'te General de Gaulle tarafından verilen Salip-Harp Defne Dallı Nişan ile taltif edildi.



1947- Güreşçi Yaşar Doğu Avrupa Şampiyonu oldu, milli takım Avrupa üçüncülüğünü kazandı.



1963- Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği (TSYD) kuruldu.



1986- Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) fesih kararı aldı.



1987- Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik için resmen başvurdu. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik başvurusu Devlet Bakanı Ali Bozer tarafından Belçika Dışişleri Bakanı ve AET Dönem Başkanı Leo Tindemans'a verildi.



1992- Başbakan Turgut Özal'a silahlı saldırıda bulunan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Kartal Demirağ, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.



1994- ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, üç Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri yanlışlıkla düşürdü.



1994- Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın grup konuşması hakkında DGM, Ankara Cumhuriyet ve Yargıtay başsavcılıkları üç ayrı soruşturma açtı.



1998- Şırnak'taki operasyonda PKK'lı 62 terörist etkisiz hale getirildi, 10 asker şehit düştü.



1999- NATO savaş uçakları yanlışlıkla Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü.



2000- Rusya, nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören START-II Anlaşması'nı onayladı.



2007- İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs Aksaray yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada 33 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.



2010- Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 binden fazla insan öldü.



2010- UNESCO-Guillermo Cano 2010 Basın Özgürlüğü Ödülü, Şilili kadın gazeteci Monica Gonzalez Mujica'ya verildi.



2011- Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan dinlerine mensup 120 kişiden oluşan Antakya Medeniyetler Korusu, "2012 Nobel Barış Ödülü"ne aday gösterildi.



2012- BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki ateşkese uyulmasını denetlemek üzere ülkeye ilk etapta 30 kişilik silahsız bir BM askeri gözlemci misyonu gönderilmesine ilişkin karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.



2013- Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nın 41'incisine katılan üç Türk mucit dört ödül kazandı.



2014- Pakistan'da yamyamlıkla suçlanan iki kişi yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada, bazı vücut parçaları ve bir çocuğa ait kafatası bulundu.



2015- Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Cumhuriyet tarihinde ilk kez umre programına Kudüs'ü de ekledi.



2016- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi.



15 Nisan



1912- 2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanic transatlantiği, New Foundland'ın güneyinde bir buz dağına çarparak battı: Bin 513 kişi öldü.



1922- Kanadalı bilim adamları Frederick G. Banting ve Charles H. Best, şeker hastalığına karşı kullanılan "insülin"i buldu. İnsülini ilk kez pankreas özütünden elde eden Banting ve Best'ten sonra; 1980'lerin başlarında, bazı bakteri soylarının genetik yapısı insan insülini elde etmek üzere değiştirilmeye başlandı.



1925- Lozan Konferansı'nda, çözümü Türkiye ile İngiltere'ye bırakılan Musul konusunda İngiltere ile sorun yaşanırken Doğu'da Şeyh Sait yakalandı.



1929- İstanbul'da terzilik mektebi açıldı.



1929- Etnografya Müzesi'nde Birinci Genç Ressamlar Sergisi açıldı. Nurullah Cemal (Berk), Cevat (Dereli), Refik Fazıl (Epikman) gibi sanatçıların eserleri sergilendi.



1931- Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.



1933- Ankara-İstanbul tarifeli uçak seferleri başladı.



1934- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Büyük Taarruz'da IV. Kolordu Komutanı olan Kemalettin Sami Paşa öldü.



1942- TBMM'de, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı Bir Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun kabul edildi.



1946- Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu kuruldu. (Kütüphane, 15 Ağustos 1948'de okuyuculara açıldı. Kurucusu Adnan Ötüken)



1956- Türk Milli Serbest Güreş Takımı, Macaristan'ı 8-0 yendi.



1967- New York ve San Fransisco'da yaklaşık 200 bin kişi Vietnam Savaşı'nı protesto etti.



1970- İlk elektronik hesap makinesini Japonlar buldu.



1980- Fransız düşünür ve yazar Jean Paul Sartre öldü.



1994- Dünyanın en geniş kapsamlı ticaret antlaşması olan GATT, 120 ülkenin imzasıyla kabul edildi.



2003- Dünya Haber Ajansları Zirvesi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.



2011- Türk F-16'larının gösteri uçağı "SOLOTÜRK" ilk uçuşunu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle yaptı.



2012- Afganistan'ın başkenti Kabil ve üç vilayette Taliban'ın düzenlediği koordineli saldırılarda çoğu militan 47 kişi öldü. Çatışmalar yer yer 18 saat sürdü. Türkiye, saldırıları kınadı.



2013- İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı" iddiasıyla yargılandığı davada, piyanist ve besteci Fazıl Say'a 10 ay hapis cezası verdi. Hüküm, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bırakıldı. Üst Mahkeme İstanbul Nöbetçi 29. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Nisan'da karara yapılan itirazı kabul etti ve kurulan hükmü kaldırdı.



2013- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Yüksek Mahkeme binasını hedef alan intihar eyleminde, 9 saldırganın da aralarında bulunduğu 38 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi yaralandı.



2014- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 900 bini aştığını bildirdi.



2015- Avrupa Parlamentosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına destek veren ve Türkiye'ye Ermeni tezlerini kabul etmesi çağrısı yapan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.



2016- Libya'nın Bingazi kentinde bir kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 2 asker öldü, 10'u yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.



16 Nisan



1917- Bolşevik lider Lenin, sürgünden Rusya'ya döndü.



1924- Lozan Antlaşması'nı takiben imzalanan Umumi Af Beyannamesi gereğince 1 Ağustos 1914-20 Kasım 1922 tarihinde "Askeri ve Siyasi Nitelikte Suçlardan Maznun ve Mahkum Türkler ve İtilaf Devletleri Tebaasından Kişilerin Affı Hakkında Kanun" kabul edildi.



1925- Tanin gazetesi kapatıldı.



1928- Yüce Divan, eski Bahriye Vekili İhsan (Topçu) ile Bilecik Milletvekili Dr. Fikret Bey'i mahkum etti ve milletvekilliklerini düşürdü.



1948- Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu. Türkiye örgüte katıldı.



1972- İnsanoğlunun 5. ay yolculuğu, "Apollo 16" uzay aracıyla başladı.



1974- Eski DP'lilerin siyasi haklarının iadesine ilişkin Anayasa değişikliği kabul edildi.



1975- Başkent Pnom Pen'in düşüşüyle Kamboçya, Kızıl Kmerlerin kontrolüne girdi.



1982- CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.



1988- İsrail komandoları, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) askeri sorumlusu Ebu Cihad'ı Tunus'ta öldürdü.



2010- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Brezilya'ya gitti. Devlet Başkanı Lula de Silva ve Dışişleri Bakanı Celso Amorim ile görüşen Davutoğlu, Türkiye ile Brezilya'nın İran'ın nükleer programı konusunda benzer görüşlere sahip olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



2011- Türkiye ile Rusya arasında vizesiz dönem başladı.



2012- Suriye'de görev yapacak öncü BM gözlemci heyetinden 6 kişi Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.



2013- İran-Pakistan sınırında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Körfez bölgesi ve Ortadoğu'da hissedilen depremde 35 kişi öldü.



2014- "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanan şarkıcı Deniz Seki, "adil yargılanma hakkı ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.



2014- Güney Kore'nin güneyindeki Incheon kentinden turistik Jeju adasına giden bir feribot battı. 325'i lise öğrencisi 476 kişinin bulunduğu feribotta 289 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore Başbakanı Chung Hong-won, feribot kazası nedeniyle 27 Nisan'da istifasını sundu.



2015- Dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin, Taksim'deki Gezi Parkı gösterilerinin başladığı gün göstericilere ait çadırları yakmaları için zabıtalara talimat verdiği iddiasına ilişkin, "görevi kötüye kullanmak" ve "yangın çıkarmaya azmettirmek" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



2016- Etiyopya'ya Güney Sudan sınırından sızan silahlı bir grubun Gambela bölgesinde düzenlediği saldırıda 208 kişi öldü, 13 köy yağmalandı, 36 çocuk kaçırıldı, 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Olay sonrasında ülkede 2 gün süreyle yas ilan edildi.



2016- Hollanda'nın Hoorn kentindeki Westfries Müzesinden 11 sene önce çalınan dört tablo Ukrayna'da bulundu.