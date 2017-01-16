Haftanın Tarihine Bakış

TBMM'nin oluşumunun ardından, ilk anayasa "Teşkilatı Esasiye Kanunu" 20 Ocak 1921'de kabul edildi.



Toplam 23 maddeden oluşan anayasa, "Teşkilatı Esasiye Kanunu" olarak Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra hayata geçirilen 1924 Anayasası'na kadar süreçteki Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin genel işleyiş çerçevesini çizdi.



1921 Anayasası'nın ilk üç maddesinde "Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin" olduğu hükme bağlanıyor ve "Türkiye Devleti'nin Büyük Millet Meclisi tarafından yönetileceği" kuralı getiriliyordu.



TBMM'deki anayasa görüşmelerinde farklı görüşler dile getiriliyor, bazı konular tartışmalı geçiyordu. Bunlardan biri de 1. maddedeki "Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir" ifadesiydi. Mustafa Kemal, önem verdiği bu ifadeye ilişkin görüşlerini açıklamak için kürsüye çıkıyor ve görüşlerini açıklıyordu. Mustafa Kemal'in sözleri, tutanaklara, günümüz Türkçesi ile şöyle yansıyordu:



"Bir defa 1. maddedeki ifadenin anlamı egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğudur ama ondan sonra da halkın kaderini doğrudan doğruya ve fiilen yönetmesine dayalı bir yönetim düzeninin izleneceği belirtiliyor. Öyleyse halkın kaderini doğrudan doğruya ve fiilen elinde tutmasının çok geniş bir anlamı vardır. Bunların her birini ayrı ayrı belirlememiz ve sınırlamamız gerekir, bu belirleme ve sınırlamaya giriştiğimiz vakit bunun başlangıcı Yüce Meclisinizdir. O nedenle Yüce Meclisinizin yetkisinin de tüm milletçe çok açık bir biçimde bilinmesi gerekir. Yoksa, genel olarak 'kayıtsız ve şartsız' sözcükleriyle başlayan cümle Yüce Meclisimizin yetkisini ifadeye yetmez."



Mustafa Kemal, 1. TBMM'nin aynı zamanda bir kurucu Meclis olduğunu da ifade ederek, "Ulusun gerçek vekillerinden oluşan Yüce Meclisi bu yetkileri artık bir kişiye bırakmak istemiyor. Bunu kendisi yapmak ve tümüyle üzerine almak istiyor. Öyleyse bunu ifade etmeliyiz." diye konuşuyordu.



Belli başlı öteki olaylar



16 Ocak



1595- Padişah III. Murat 49 yaşında öldü. III. Mehmet tahta çıktı.



1902- Sahneye çıkan ilk Türk kadını olan Bedia Muvahhid doğdu.



1920- Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı.



1923- Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te, İstanbul'dan gelen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mustafa Kemal'in düzenlediği ilk basın toplantısı ertesi sabaha kadar sürdü.



1928- Cemal Reşit Rey'in "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez seslendirildi.



1958- Dokuz subayın, "isyan muharrikliği (kışkırtıcılığı) yapmak ve fesat çıkarmak"tan tutuklandıkları açıklandı. "Dokuz Subay" diye anılan olayın sanıklarından Kurmay Binbaşı Samet Kuşçu iki yıl hapis ve "ordudan tart" cezasına çarptırıldı, diğerleri beraat etti.



1979- İran Şahı Rıza Pehlevi, ülkesini terk ederek, ailesiyle Mısır'ın Assuan kentine gitti.



1986- Tezhip sanatçısı Rikkat Kunt 83 yaşında vefat etti.



1987- 1 Ocakta Çin'de Tiananmen Meydanı'nda öğrencilerin başlattığı gösteriler sonunda Komünist Partisi lideri Hu Yaobang istifa etti, yerine Zao Ziyang getirildi.



1991- ABD, Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı.



1996- Avrasya feribotu, dört silahlı kişi tarafından Trabzon Limanı'nda kaçırıldı. Feribota, Anadolu Feneri açıklarında demir attıran ve Çeçenistan'a dikkat çekmek isteyen eylemciler, 72 saat sonra güvenlik güçlerine teslim oldular.



1998- Refah Partisi kapatıldı.



2007- Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasının önde gelen iş adamlarından gıda sanayisinde faaliyet gösteren Rudolf August Oetker 91 yaşında öldü.



2010- 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'da etkinlikler, şehrin yedi ayrı noktasındaki kutlamalarla başladı.



2013- Dünyaca ünlü Türk ressam Burhan Doğançay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında vefat etti. Dünya genelinde pek çok ödüle layık görülen ve eserleri müzelerde sergilenen Burhan Doğançay'ın cenazesi, vasiyeti üzerine 19 Ocak'ta Muğla'nın Turgutreis beldesinde toprağa verildi.



2014- Yunanistan'da geçen yıl parlamentoda kabul edilen, "240 İmam Yasası"na ek olarak, "Batı Trakya'daki devlet okullarında eğitim gören azınlık mensubu ailelerin çocuklarına Kur'an ve din dersinin Yunan dilinde öğretilmesini" öngören yasa çerçevesinde, Yunan devleti tarafından tayin edilen din adamları görevlerine başladı.



2014- Aden Körfezi'nde görev yapan TSK unsurlarının görev süresinin 10 Şubat'tan itibaren bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



2015- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön soruşturma açılması kararı aldı.



2016- Tayvan'daki 19'uncu dönem başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) kadın lideri Tsai Ing-wen, ülkenin ilk kadın lideri oldu.





2016- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'ın nükleer anlaşma kapsamında gerekli adımları tamamladığını onayladığını duyurmasının ardından ABD ve AB, İran'a yönelik yaptırımları kaldırdı.



2016- 37. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet kategorisinde ise Avustralyalı Toby Price şampiyon oldu.



2016- Adalet Bakanlığınca hazırlanan değişiklikleri içeren Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



17 Ocak



1875- Karaköy-Beyoğlu arasında Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski üçüncü ve en küçük metrosuydu.



1929- Temel Reis (Popoye) çizgi bandı ilk kez yayımlandı.



1936- İngiliz Yazar Rudyard Kipling öldü.



1946- BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı.



1954- Edebiyat tarihçisi İsmail Habib Sevük 62 yaşında vefat etti.



1957- Menemen'de Kubilay Anıtı'nı yapan heykeltıraş Ratip Aşir Acudoğlu öldü.



1958- Türkiye'de modern psikolojinin kurucusu Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç İstanbul'da hayatını kaybetti.



1960- Yahya Kemal Müzesi açıldı. Müze, Fatih Külliyesi'nin Baş Kurşunlu Medresesinde bulunuyor.



1987- Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmaktan 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. 12 Eylül'den sonra Bülent Ecevit hakkında 80, Süleyman Demirel hakkında 55 dava açıldı.



1991- Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı.



1995- Japonya'nın Osaka-Kobe bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi öldü.



1999- Gazeteci Ergun Balcı hayatını kaybetti.



2000- İstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çıkan çatışmada, terör örgütü Hizbullah'ın elebaşı Hüseyin Velioğlu ölü ele geçirildi. Genişletilen operasyonda, mezar evler ortaya çıkarıldı ve Hizbullah mensupları yakalandı.



2011- Tunus'ta Devlet Başkanı Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından sonra ülkede yeni ulusal birlik hükümeti kuruldu.



2012- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Yasin Hayal'e "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bütün sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatını kararlaştıran mahkeme, Erhan Tuncel'i Mc Donalds'ın bombalanması eyleminden dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.



2013- Deneyimli gazeteci ve Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.



2013- ABD, 1991'den bu yana ilk kez Somali Hükümeti'ni resmen tanıdı.



2014- İstanbul Maratonu, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından dünyanın en iyi maratonlarına verilen "Altın Kategori" (Gold Label) nişanesine 3. kez layık görüldü.



2014- Dünya Boks Konseyi (WBC) Başkanı Jose Sulaiman, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.



2014- Avrupa Konseyi'nde İsveçli diplomat Raoul Wallenberg adına düzenlenen insani yardım ödülü, törenle Roman kökenli Türk yönetmen Elmas Arus'a verildi.



2016- CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda 990 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan seçildi.



18 Ocak



1778- İngiliz kaşif James Cook, Hawai adalarına ulaştı.



1886- Kadınlar, Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.



1910- Çırağan Sarayı yandı. Saray 1865'te Sultan Abdülaziz tarafından inşa ettirilmişti.



1919- I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu "Paris Barış Konferansı" açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.



1924- İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.



1927- Lozan Antlaşması, Amerikan Senatosu tarafından reddedildi.



1931- Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği "Türkiye Güzellik Kraliçesi" yarışmasını, Naşide Saffet Hanım kazandı.



1944- "Trak" adlı yolcu vapuru, Çanakkale'den Bandırma'ya giderken kayalara bindirerek battı, 24 kişi öldü.



1946- Madame Butterfly Operası, Ankara'da sahnelendi.



1956- Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan vefat etti.



1982- Tarihçi Prof. Dr. Enver Ziya Karal 76 yaşında öldü.



1991- Hükümet, TBMM'den, gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması konusunda yetki aldı.



1992- Klasik Türk Müziği bestecisi Yesari Asım Arsoy 92 yaşında İstanbul'da öldü.



2005- Sinema sanatçısı Yıldırım Gencer vefat etti.



2007- ABD'li mizah yazarı Art Buchwald 81 yaşında öldü.



2010- Gazeteci-yazar Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağca, Sincan F tipi Cezaevinden tahliye edildi.



2010- Gazeteci Reha Oğuz Türkkan vefat etti.



2013- ABD'li bisikletçi Lance Armstrong, 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu, doping yaparak elde ettiğini itiraf etti.



2013- Malatya 3. Ağır ceza Mahkemesi, Zirve Yayınevinde biri Alman uyruklu 3 kişinin boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin dava kapsamında, emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.



2014- Hindistan'ın Mumbai Müslüman Davudi Buhra topluluğunun lideri olan Syedna Muhammed Burhaneddin'in ölümü nedeniyle toplanan kalabalığın yol açtığı izdihamda 18 kişi öldü, en az 40 kişi yaralandı.



2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'ndaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Kılıçdaroğlu hakkında, sarf ettiği "diktatör bozuntusu" ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.





19 Ocak



1945- Türkiye'de Deutsche Bank ve Deutsche Orient Bank faaliyetlerini durdurdu ve tasfiye hazırlıklarına başladı.



1950- Çin önderi Mao Zedong, Ho Şi Minh önderliğindeki Kuzey Vietnam'ı tanıdı.



1960- İsveç'in başkenti Stockholm'den Ankara'ya gelen İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait yolcu uçağı, Esenboğa Havaalanı yakınlarında düştü, 42 kişi öldü.



1966- Hindistan'da Nehru'nun kızı İndra Gandhi başbakan oldu.



1969- Prag'da Jan Palach adlı öğrenci, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto için kendini yaktıktan 3 gün sonra öldü. Prag'da protesto amaçlı eylemler düzenlendi.



1970- "Beyaz Kelebekler" müzik topluluğunun üç üyesi, Sakarya'da geçirdikleri trafik kazasında öldü.



1975- Arkeolog Arif Müfit Mansel vefat etti.



1978- Sinema sanatçısı Feridun Çölgeçen öldü.



1982- Siyaset tarihçisi ve yazar Profesör Ahmet Şükrü Esmer yaşamını yitirdi.



1998- Kenan Şeranoğlu, "Titan Saadet Zinciri" adını verdiği oluşumla 30 bin kişiden 8,6 miyon lira topladı. 15 Haziran'da, Şeranoğlu ile aralarında babasının da bulunduğu 7 sanık, "dolandırıcılık"tan çeşitli hapis cezalarına mahkum edildi.



2000- Türk sanat müziği şarkıcısı Sevim Çağlayan vefat etti.



2005- "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" sergisi, Londra'daki Royal Academy of Arts'ta (Kraliyet Sanat Akademisi) açıldı.



2007- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Zanlı Ogün Samast, ertesi gün Samsun'da yakalandı.



2008- Gazeteci Cüneyt Koryürek, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



2011- Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Parti'den istifa etti. Meclis'te temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü.



2012- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını, 11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin de 7 yıl olmasını içeren Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



2013- Akademisyen Prof. Dr. Toktamış Ateş, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde organ yetmezliği nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti.



2014- Suriye ordusunda 13 yıl askeri polis olarak görev yapan kişi, çalışma arkadaşlarıyla iki yıl boyunca Esed rejimi tarafından gözaltında sistematik işkenceyle öldürülen 11 bin kişinin 55 bin kare fotoğrafını çekti. Anadolu Ajansı, Suriye'de Esed rejimi tarafından işlenen savaş suçlarını belgeleyen fotoğraflara ulaştı.



2014- Adana'da jandarma ekipleri, Adana-Ceyhan istikametinde seyreden 3 tırda arama yaptı. Adana Valiliği, konuyla ilgili, "3 araçta cumhuriyet savcılığının talimatı ile yapılan kontrollerde, Milli İstihbarat Teşkilatının rutin görevlerini ifa eden personelin bulunduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.



2014- Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 25 kişi hakkında, "yargı makamına hakaret" iddiasıyla başlatılan soruşturmada, dava dosyasının ceza mahkemesine sevk edilmesine karar verildi.



2015- Meclis, 10 yıl sonra Yüce Divan oylaması yaptı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, annesinin vefatı dolayısıyla genel kurula katılamadı, birleşime iştirak eden eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar konuşma yapmadı. Genel Kurul'da yapılan gizli oylamalarda eski bakanların Yüce Divan'a sevki kabul edilmedi.



2015- Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Eski Cumhurbaşkanları Cemal Gürsel, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'den yıllar sonra ilk kez bir Bakanlar Kurulu toplantısı, cumhurbaşkanı başkanlığında yapıldı.



2015- Olimpiyat şampiyonu kayakçı Lindsey Vonn, kariyerinin 63. zaferini kazanarak "Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası tarihinin en fazla yarış kazanan kadın sporcusu" unvanını aldı.



2016- Güvenlik kaynakları, Türk askerinin Suriye'nin Cerablus bölgesine girdiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.



20 Ocak



1793- Fransa Kralı XVI. Louis, giyotinle idam edildi.



1895- Darülaceze kuruldu.



1918- Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında, 11 Ağustos 1914'te İngiliz filosunun izlediği Almanların Goeben ve Breslau gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş ve ilkine "Yavuz", ikincisine 'Midilli" adı verilmişti.



1918- Gazi Ahmet Muhtar Paşa öldü.



1921- TBMM'nin oluşumunun ardından, 23 maddelik ilk anayasa "Teşkilatı Esasiye" kabul edildi.



1936- Ankara'da Endüstri Kongresi toplandı. Toplantıda İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı esasları kabul edildi.



1936- Sinemaların esas filmle bir de "öğretici film" göstermek zorunda olduğuna ilişkin yasa çıkarıldı.



1947- Fransa'da Charles de Gaulle, politikadan çekildiğini açıklayarak görevinden istifa etti.



1949- Gazeteci yazar Burhan Cahit Morkaya öldü.



1956- Varlık dergisinin Roman Armağanı'nı, Yaşar Kemal, "İnce Memed" romanıyla kazandı.



1957- Şair Ziya Osman Saba, 47 yaşında öldü.



1961- Londra Konferansı'nda Kıbrıslı Rumlar, federal yönetim tezini reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk Toplumu temsilcileri konferanstan çekildi.



1989- Samsunspor kafilesi, Malatyaspor ile yapacağı lig maçına giderken kaza geçirdi, 3 kişi hayatını kaybetti.



1993- Ünlü Amerikalı aktris Audrey Hepburn öldü.



1994- Devlet Sanatçısı Bedia Muvahhit, 97 yaşında vefat etti.



2003- MERNİS hizmete girdi.



2005- Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan tugayın komutanı emekli Tümgeneral Sabri Demirbağ, 84 yaşında İstanbul'da vefat etti.



2010- Hamas liderlerinden Mahmud El Mabhuh, Dubai'de kaldığı otelde öldürüldü.



2013- ABD'de 2. kez başkan seçilen Barack Obama, yemin ederek ikinci dönemine resmen başladı. Obama, Beyaz Saray'daki yemin töreninin yanı sıra 21 Ocak'ta kongre bahçesinde halkın önünde yemin etti.



2014- İran ile P5+1 ülkeleri arasında nükleer program konusunda varılan mutabakat uygulanmaya başladı. ABD, anlaşma gereği, Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletme kapsamında bu ülkenin ham petrol ihracatını azaltmaya dönük çabalara ara verdiğini açıkladı.



2015- Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği" iddiasıyla Ankara, İstanbul, Sakarya ve Gebze'de "Paralel Yapı" operasyonu başlatıldı.



2016- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında, "Yeni anayasa kapsamında bir başkanlık sistemini idari noktadaki değişim için gerçekleştirmenin gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.



21 Ocak



1522- Rodos fethedildi.



1774- Padişah III. Mustafa öldü, I. Abdülhamit tahta çıktı.



1924- Sovyet Devrimi'nin mimarı Viladimir İliç Uliyanof Lenin öldü.



1946- İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.



1951- Ankara'ya, Kore'den ilk hasta ve yaralı kafilesi geldi.



1952- Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı.



1954- İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, ilk seferine çıktı.



1958- Lefkoşa'da taksim lehine gösteri yapan Kıbrıslı Türk gençlerine İngiliz askerleri müdahale etti, bir genç ağır yaralandı, 6 kişi tutuklandı.



1961- Saraçhane Tiyatrosu açıldı. İlk olarak Cevat Fehmi Başkut'un Hacıyatmaz oyunu sahnelendi.



1972- Cidde'deki hac seferinden dönen "Marmara" uçağı, 5 kişilik mürettebatıyla düştü. Hostes Hülya Maviler yanarak öldü, diğerleri yaralı kurtarıldı.



1983- Yazar Kemal Bilbaşar 73 yaşında öldü.



1985- Yazar Oktay Arayıcı 49 yaşında vefat etti.



1996- Filistin'de ilk kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde Yaser Arafat seçildi.



2010- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Orhan Alp vefat etti.



2012- Türkiye'de ilk yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirildi. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi.



2013- Çocuklar başta olmak üzere topluma deprem bilincini aşılamak için çalışan ve kamuoyunda "Deprem Dede" olarak da bilinen Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.



2013- Genelkurmay Başkanlığı, siber saldırılara karşı "Türk Silahlı Kuvvetleri Siber Savunma Merkezi Başkanlığı" oluşturuldu.



2013- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yağışların yol açtığı sellerde 26 kişi hayatını kaybetti, 103 bin kişi de yer değiştirmek zorunda kaldı.



2014- Uluslararası Çalışma Örgütü, 2014 yılı Küresel İstihdam Trendleri Raporu'nu yayınladı. Raporda, 2013 sonu itibarıyla küresel düzeyde önceki yıla göre 5 milyon yeni işsiz oluştuğu ve işsiz sayısının 202 milyona ulaştığı belirtildi.



2016- Kalp krizi geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, sevk edildiği Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



22 Ocak



1517- Osmanlı ordusu, Ridaniye Savaşı'nda Memluk ordularını yendi. Bu savaşın ardından halifelik Osmanlılara geçti.



1561- İngiliz devlet adamı, filozof Francis Bacon doğdu.



1842- Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açıldı.



1901- Britanya Kraliçesi Victoria, 82 yaşında öldü.



1905- Birinci Rus Devrimi başladı. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilere ateş açmaları ve "Kanlı Pazar" diye anılan günde, 500 işçiyi öldürmesi üzerine ayaklanmalar baş gösterdi.



1949- Çin'de Mao Zedung, Kızıl Ordu ile Pekin'e girdi.



1972- Brüksel Antlaşması imzalandı. Antlaşma, İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç'in, 1 Ocak 1973'ten itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye olmalarını öngörüyordu.



1987- Yüksek Sağlık Şurası, tüp bebek uygulamasının Türkiye'de de başlatılmasını kararlaştırdı.



1989- Sovyetler Birliği'nde ilk kez "Uluslararası Güzellik Yarışması" düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Hakarar birinci seçildi.



1996- Şair Ercüment Uçarı, İstanbul'da öldü.



1996- Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.



2000- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, MHP Milletvekili Cahit Tekelioğlu'nu 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapse mahkum etti. MHP Milletvekili Mehmet Kundakçı beraat etti.



2006- Eski SHP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



2008- "Ergenekon" soruşturması kapsamında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol, Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.



2013- Galatasaray Üniversitesinin Ortaköy'deki 142 yıllık binasında çıkan yangın, itfaiyenin 4,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Binanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında çok sayıda tarihi öneme sahip eser ve kitap kül oldu.



2014- Suriye'deki iç savaşa çözüm bulmayı amaçlayan Cenevre-2 Konferansı, İsviçre'nin Montrö kentinde başladı.



2014- Dünya Ekonomik Forumu'nun 44. Davos yıllık toplantısı başladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e barışa, ekonomiye, teknolojiye yaptığı katkılardan dolayı "Davos'un Ruhu" ödülü verildi.



2015- Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayının yakınlarında bulunan ve Türk heyetinin kaldığı Atfeya Oteli'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk heyetinden ölen ya da yaralanan olmazken, 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.



2016- Türkiye genelinde satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320 oldu. Bu rakamla, Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırıldı.



2016- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 16 Ekim'de gönderilen Türksat 4B uydusu Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edildi.



2016- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklikleri kabul etti. Spor Toto Süper Lig'de 43 olan üst klasman hakem sayısı talimattaki değişiklikle yeni sezonda 22'ye, 84 olan yardımcı hakem sayısı ise 44'e indirildi.