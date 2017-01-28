THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin pivotu Jan Vesely, 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, sezonun 20. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
Karşılaşmayı 20 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamlayan Çek pivot, iki sayılık atışlarda 9'da 8, serbest atışlarda 8'de 4 isabetle oynadı.
Yunan ekibi Olympiakos'un basketbolcusu Khem Birch, 27 verimlilik puanıyla ikinci oldu. Kanadalı pivot, takımının Brose Bamberg'i 83-77 yendiği maçta 15 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.
Anadolu Efes'in oyun kurucusu Thomas Heurtel ise 27 verimlilik puanı almasına rağmen takımının CSKA Moskova'ya 80-77 yenilmesi nedeniyle üçüncü sırada yer aldı. Fransız oyuncu 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.
Haftanın Mvp'si Jan Vesely
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin pivotu Jan Vesely, 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin pivotu Jan Vesely, 20. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.