Haftanın Maçında Düdük Cüneyt Çakır'da
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya
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29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
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30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
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1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
(İHA)